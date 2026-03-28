Prima pagină » Sport » Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start

Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start

Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start

Jucătorii români de tenis Filip Jianu, Adrian Boitan și Radu Țurcanu au primit wild card-uri pentru turneul Țiriac Open (ATP 250), care va avea loc în perioada 30 martie-5 aprilie la Centrul Național de Tenis  „Simona Halep” din București și e dotat cu premii totale de 612.620 de euro.

Alte invitații au fost acordate lui Victor Cornea, Bogdan Pavel și Alexandru Jecan, au precizat organizatorii, pe pagina de Facebook a turneului.

Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac

Printre jucătorii străini care vor participa la turneu se numără Gabriel Diallo, Fabian Maroszan, Roberto Bautista Agut, Sebastian Baez (finalistul de anul trecut), Adrian Mannarino, Nuno Borges, Daniel Altmaier, Botic van de Zandschulp etc.

Principalul favorit al turneului din Capitalî este canadianul Gabriel Diallo (24 de ani, locul 37 ATP), pentru că învingătorul de anul tercut, italianul Flavio Cobolli, și-a anulat prezența la București.

Al doilea cap de serie al turneului este Adrian Mannarino (Franța, locul 43 ATP), care va juca direct în turul secund

„Am auzit că or să vină niște tineri aici. Dacă doamna are nevoie de un jucător mai în vârstă, puteți să îmi dați un contact la domnul Țiriac. Eu sunt gata să joc, dacă aveți nevoie. În orice caz, felicitări organizatorului, domnul George (n.r. Cosac), aici, lângă mine”, a glumit Ilie Năstase la conferința de presă premergătoare tragerii la sorți a tablourilor.

Ion Țiriac: „Nu am vrea să dispară și acest singur turneu”

„Țin foarte mult la el și nu aș vrea să dispară de pe hartă, fiindcă îl avem aici pe domnul Tănase (n.r. Ilie Năstase), care de la Roland Garros până la US Open și numărul 1 în lume, avem numele Simonei, care ne onorează cu această bază, avem o istorie de trei finale de Cupa Davis, avem multe în tenis și nu am vrea să dispară și acest singur turneu pe care îl avem”, a declarat Ion Țiriac.

