Rețea internațională destructurată după frauda cu „suplimente minune”. Prejudiciu de sute de milioane de euro și percheziții în România și alte state

Procurorii DIICOT, împreună cu anchetatori din Republica Moldova, Bulgaria, Polonia și alte state europene, au desfășurat o amplă operațiune împotriva unei grupări care vindea suplimente alimentare promovate drept tratamente pentru boli grave. Anchetatorii spun că victimele erau convinse să renunțe inclusiv la tratamentele prescrise de medici, în timp ce produsele comercializate nu aveau efect terapeutic dovedit, informează G4Media.

La data de 14 mai, în România au fost puse în aplicare 41 de mandate de percheziție în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în București, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals informatic, spălare de bani și evaziune fiscală. Operațiunea a fost coordonată prin EUROJUST și EUROPOL, iar simultan au avut loc alte peste 100 de percheziții în mai multe state europene. În total, acțiunile au vizat 15 țări.

Procurorii DIICOT susțin că rețeaua funcționa încă din 2019 și era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, care acționau coordonat printr-o structură bine organizată.

În urma anchetei, șase inculpați au fost reținuți în România, iar ulterior Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cum funcționa schema cu „tratamente miraculoase”

Potrivit anchetatorilor, gruparea promova online sute de produse prezentate drept remedii eficiente pentru cancer, diabet, boli cardiovasculare, psoriazis, obezitate sau afecțiuni musculo-scheletale. Reclamele erau distribuite pe sute de site-uri și conturi de social media create special pentru inducerea în eroare a victimelor. Publicitatea era realizată inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale și folosea fără drept imaginea unor medici cunoscuți, siglele unor companii farmaceutice și mărturii false ale unor „pacienți vindecați”.

După completarea unui formular online, victimele erau contactate telefonic de operatori care pretindeau că sunt medici, farmaciști sau consultanți medicali și recomandau achiziționarea produselor. Anchetatorii spun că suplimentele aveau compoziții similare indiferent de boala pe care pretindeau că o tratează și nu produceau efecte reale asupra organismului.

Victime convinse să renunțe la tratamentele prescrise de medici

Investigația a arătat că unele persoane care au cumpărat produsele au întrerupt tratamentele recomandate de medici, ceea ce a generat riscuri serioase pentru sănătatea lor. Pentru a evita reclamațiile, produsele erau redenumite și relansate sub alte denumiri. Anchetatorii spun că rețeaua comercializa peste 400 de astfel de produse.

În timpul perchezițiilor din România au fost ridicate aproximativ 250.000 de cutii și flacoane promovate fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente. Potrivit procurorilor, la un preț mediu de circa 35 de euro per produs, marfa descoperită reprezenta un posibil prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane de euro.

De asemenea, au fost ridicate laptopuri și dispozitive de stocare și au fost puse sub sechestru sume de 220.158 lei și 77.180 euro.

Aproape 200 de site-uri blocate în România

Cu sprijinul ANCOM și ICI, autoritățile au blocat 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Anchetatorii spun că gruparea folosea un sistem de marketing afiliat, prin care sute de „vânzători virtuali” erau instruiți cum să creeze site-uri și conturi false pe rețelele sociale pentru a atrage cât mai multe victime. Persoanele implicate primeau comisioane pentru fiecare comandă plasată.

Percheziții și în Republica Moldova, Polonia și Bulgaria

În Republica Moldova au fost făcute percheziții la 10 suspecți, cu vârste între 19 și 33 de ani, care activau ca operatori call-center de la domiciliu și contactau victime în mai multe limbi, inclusiv română, poloneză, maghiară și engleză.

Autoritățile poloneze au reținut trei inculpați și au pus sechestru pe bunuri și sume evaluate la aproximativ 1,8 milioane de euro.

În Bulgaria, anchetatorii au identificat depozitul central al rețelei, unde au fost găsite cantități mari de suplimente.

Potrivit DIICOT, prejudiciul total estimat depășește sute de milioane de euro și afectează victime din România, state ale Uniunii Europene și țări din afara UE.

