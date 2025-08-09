Prima pagină » Sport » Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara

09 aug. 2025, 11:32, Sport
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. În timpul sesiunii de calificări, tânărul a rupt un parapet de beton. La fața locului au intervenit echipajele medicale.

Update 9 august 2025, ora 11:50. IPJ Timiș a oferit primele informații legate de incident.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. Pe 8 și 9 august se desfășoară Super Rally Timișoara, raliul fiind dedicat regretatului pilot. Echipajul medical a intervenit de urgență, iar copilotul a fost transportat la spital.

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident la Super Rally Timișoara

La debutul său pe circuit, tânărul se afla la volanul unui Audi R8 GT3 LMS, vehicul folosit în trecut și de tatăl său. La întoarcerea de la Hotel Continental, pe traseu, pilotul a pierdut controlul vehiculului și a rupt un parapet din beton. Mașina a fost proiectată într-un autovehicul care se afla în stația de încărcare electrică Tesla. Autoturismul condus de Marco Leu a rămas suspendat pe autovehiculul aflat la încărcare în stație.

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara

Incident la raliul din Timișoara / foto: captură video

Raliul a fost oprit temporar. Marco Leu nu era înscris oficial în competiție, însă a fost primul pilot care a ieșit pe circuit, având o cursă demonstrativă.

Evenimentul care are loc pe 8 și 9 august se află la a treia ediție, în Timișoara. Participă 26 de piloți de top din România, la acest raliu. Detaliile pot fi accesate AICI.

Autorul recomandă:

Mesajul lui Mihai Leu, de dincolo de MOARTE: „Am început să conturez o carte. N-am mai apucat să o văd scrisă și tipărită”

N-a știut nimeni! La înmormântarea lui Mihai Leu a fost prezent și unul dintre „greii” boxului mondial. „A fost ca și copilul meu”

Sursă foto: Captură video Youtube – Renașterea bănățeană

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
Complexul Înaltei Porți. O carte-eveniment de Dan Andronic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit dovezi că îmbătrânirea este contagioasă