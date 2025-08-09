Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. În timpul sesiunii de calificări, tânărul a rupt un parapet de beton. La fața locului au intervenit echipajele medicale.

Update 9 august 2025, ora 11:50. IPJ Timiș a oferit primele informații legate de incident.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. Pe 8 și 9 august se desfășoară Super Rally Timișoara, raliul fiind dedicat regretatului pilot. Echipajul medical a intervenit de urgență, iar copilotul a fost transportat la spital.

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident la Super Rally Timișoara

La debutul său pe circuit, tânărul se afla la volanul unui Audi R8 GT3 LMS, vehicul folosit în trecut și de tatăl său. La întoarcerea de la Hotel Continental, pe traseu, pilotul a pierdut controlul vehiculului și a rupt un parapet din beton. Mașina a fost proiectată într-un autovehicul care se afla în stația de încărcare electrică Tesla. Autoturismul condus de Marco Leu a rămas suspendat pe autovehiculul aflat la încărcare în stație.

Raliul a fost oprit temporar. Marco Leu nu era înscris oficial în competiție, însă a fost primul pilot care a ieșit pe circuit, având o cursă demonstrativă.

Evenimentul care are loc pe 8 și 9 august se află la a treia ediție, în Timișoara. Participă 26 de piloți de top din România, la acest raliu. Detaliile pot fi accesate AICI.

