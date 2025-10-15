Prima pagină » Sport » Michael Schumacher, primul semn de VIAȚĂ după 12 ani de comă. Gestul surprinzător care a renăscut speranța fanilor F1

Mihai Tănase
15 oct. 2025, 09:34, Sport
După 12 ani de tăcere, un gest neașteptat al lui Michael Schumacher, legendarul pilot care a scris istorie pentru Ferarri la Formula 1, a reaprins speranța fanilor din întreaga lume. Fostul multiplu campion de F1 rămas paralizat din 2013 după ce a suferit un grav accident de schi, a oferit un cadou de colecție pentru o licitație caritabilă.

Departe de ochii publicului din 2013, Michael Schumacher, în vârstă de 56 de ani, a fost adus din nou în atenția lumii sportului printr-un detaliu simbolic, dar plin de semnificație pentru fanii F1.

Potrivit jurnalistului francez Stefan L’Hermitte, de la L’Equipe, citat de RTL și Daily Mail, Schumacher a oferit o semnătură pe o cască de colecție, gest interpretat de fanii săi drept „un semn pozitiv” privind starea sa de sănătate.

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine… pentru că, în esență, nu știm nimic”, a declarat L’Hermitte.

O semnătură cu valoare simbolică

Cască semnată de Michael Schumacher, cu ajutorul soției sale, Corinna Schumacher va fi scoasă la licitație în cadrul unui eveniment caritabil dedicat fundației Race Against Dementia, înființată de fostul campion Sir Jackie Stewart.

„A fost pentru un eveniment caritabil… Este prima dată când avem un semn pozitiv”, a spus jurnalistul francez.

Gestul, aparent minor, a fost perceput de fani ca o dovadă că septuplul campion nu a renunțat la luptă, după ani de tratamente, discreție și îngrijire permanentă.

O luptă care durează de peste un deceniu

În decembrie 2013, Schumacher a suferit un grav accident de schi la Meribel, în Franța, după ce s-a izbit de o stâncă. Lovitura i-a provocat leziuni cerebrale severe, iar de atunci fosta legendă a F1 se află sub supraveghere medicală continuă la reședința familiei din Elveția. De atunci, Michael are nevoie de îngrijire permanentă și nu se mai poate exprima verbal.

Chiar și așa, moștenirea lui rămâne vie prin copiii săi. Mick Schumacher a debutat în Formula 1, iar Gina, fiica sa, care în aprilie a adus pe lume o fetiță, prima nepoată a legendarului campion.

Cu șapte titluri mondiale (1994, 1995, 2000–2004), 71 de cele mai rapide tururi și 155 de podiumuri, Michael Schumacher a fost și va rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din istoria Formulei 1.

