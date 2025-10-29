Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la categoria 53 kg în prima zi a Campionatelor Europene de haltere U23 de la Durres, Albania.

Vicecampioana olimpică, argint la categoria 49 kg la JO 2024, s-a impus marți la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat cu 110 kg, iar la total a obținut aurul cu 205 kg.

România a obținut marți și trei medalii de bronz la Europenele de juniori din Albania. La categoria 60 kg Narcis Papolți a luat medalia la smuls, cu 119 kg, și la total, cu 262 kg, iar la aruncat a fost al patrulea, cu 143 kg.

Mihaela Cambei a câștigat trei medalii de aur la Europenele U23 de haltere

Alexia Diana Șipoș a cucerit bronz la categoria 53 kg, la stilul aruncat, cu 100 kg. La smuls, Șipoș a fost a patra, cu 81 kg, iar la total a încheiat pe patru, cu 181 kg.

La categoria 48 kg, Ioana Mădălina Miron a ocupat locul patru la smuls, cu 74 kg, a fost a cincea la aruncat, cu 89 kg, și tot a cincea la total, cu 163 kg.

România are un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres.

CS Dinamo scrie pe pagina de Facebook a clubului: „HALTERE. Mihaela Cambei, triplă medaliată cu AUR la Campionatul European U23 de la Durres (Albania). Mihaela Valentina Cambei (CS Dinamo) încheie anul în stil de mare campioană cu încă trei medalii de aur cucerite în Europa, la categoria 53 de kilograme: smuls – 95 kg, aruncat – 110 kg, total – 205 kg. Felicitări, Valentina! Felicitări Valeriu Calancea”.

Mihaela Cambei a purtat drapelul României la festivitatea de închidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Citește și:

Povestea Mihaelei Cambei, românca halterofilă PREMIATĂ cu argint la Jocurile Olimpice: „MEDALIA cântărește doi ani de pregătire”

Trei medalii de aur pentru România la Campionatele Europene de haltere. Mihaela Cambei a stabilit un nou RECORD