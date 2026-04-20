Mihaela Cambei scrie istorie în haltere! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere

Mihaela Cambei a câştigat, duminică, medalia de aur la smuls şi argintul la aruncat şi la total la categoria 53 kg, la Campionatele Europene de Seniori din Georgia. La smuls, românca a stabilit şi un record european.

La smuls, Cambei. legitimată la CS Dinamo, a urcat pe prima treaptă a podiumului, cu 95 de kilograme, un record european.

Mihaela Cambei scrie istorie în haltere!

Cambei a mai luat argint la aruncat, cu 114 kg (a ratat la 117 kg), și la total, cu 209 kg.

Belgianca Nina Sterckx a obținut medalii de argint la smuls (94 kg) și de aur la aruncat (116 kg) și total (210 kg).

Alexia Diana Șipoș s-a clasat pe locul 4 la stilul smuls, cu 81 kg, la aruncat a fost a 10-a, cu 98 kg, iar la total s-a clasat pe 5, cu 179 kg.

România participă cu 15 sportivi la Europenele din Georgia, 7 la feminin și 8 la masculin. La precedenta ediție a Campionatelor Europene, desfășurată anul trecut la Chișinău (Republica Moldova), delegația României (formată din 15 sportivi) a câștigat 11 medalii, dintre care patru de aur, trei de argint și patru de bronz.

La întrecerile din Georgia, au sosit peste 350 de sportivi din 45 de state europene.

Sportivii români prezenți în Georgia

Cei 15 sportivi care au reprezentat România la Campionatele Europene de la Batumi (Georgia) au fost:

feminin: Ioana Mădălina Miron (cat. 48 kg), Mihaela Cambei (cat. 53 kg), Alexia Șipoș (cat. 53 kg), Dana Berchi (cat. 58 kg), Andreea Cotruța (cat. 63 kg), Anca Grosu (cat. 63 kg) și Daniela Gherman (cat. 69 kg);

masculin: Marian Luca (cat. 60 kg), Narcis Papolți (cat. 60 kg), Ion Dorobete (cat. 65 kg), Cosmin Isofache (cat. 65 kg), Tiberiu Donose (cat. 79 kg), Mihăiță Tănăsoiu (cat. 88 kg), Darius Tătaru (cat. 94 kg) și Luis Lauret Rodriguez (cat. 110 kg).

