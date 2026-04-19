Cornel Dinu dezaprobă numirea lui Gică Hagi ca SELECȚIONER: „Nu are capacitatea”

FRF îl prezintă luni pe Gică Hagi ca selecționer într-o conferință de presă la care participă și președintele federației Răzvan Burleanu,dar și directorul tehnic Mihai Stoichiţă. Totuși, Cornel Dinu nu crede că „Regele” e o variantă bună pentru „tricolori”.

Numirea lui Gică Hagi ca selecționer va avea loc în sala „Nicolae Dobrin” şi va fi transmis în direct pe canalul de Youtube FRF TV şi pe pagina de Facebook a Echipei Naţionale de Fotbal a României.

Echipa naţională a fost pregătită de Mircea Lucescu, reputatul antrenor decedând la 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Cornel Dinu dezaprobă numirea lui Gică Hagi ca selecționer

„E greu de spus, în primul rând am nişte rezerve în ceea ce priveşte capacitatea actuală a lui Hagi de a fi selecţioner. Am fost la meciul cu Ungaria, unde noi nu mai câştigasem de foarte mult timp. Atunci am câştigat cu 2-1, iar după meci, am avut o coincidenţă, câinele meu Nero era operat de cataractă şi pe atunci doar la Budapesta se făceau aceste intervenţii.

Eu am plecat cu echipa, cu avionul. La întoarcere, mi-am permis să îi spun lui Gică Hagi, pe care l-am avut ca jucător, l-am văzut la Real Madrid, am fost la el acasă, l-am rugat să nu mai schimbe echipa în vederea barajului cu Slovenia că echipa era deja formată. Din păcate lucrurile nu au stat aşa. Am fost şi eu la Ljubljana şi trei posturi au fost schimbate. Când schimbi trei jucători se creează o perioadă critică şi lucrurile ar putea să nu se încline în favoarea ta”, a declarat Cornel Dinu, la Fanatik.

„Nu ştiu dacă Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner. El a fost antrenor câţiva ani la Viitorul, actualmente Farul. Dar în continuare am nişte rezerve în ceea ce priveşte postura sa de selecţioner, mai ales că naţionala pleacă din postura de outsider în calificările pentru viitorul Campionat European şi Campionat Mondial.

Într-o ultimă discuţie pe care am avut-o cu Mircea Lucescu, mi-a spus că acesta este decepţionat de calitatea jucătorilor români. La experienţa pe care a avut-o Mircea Lucescu era îndreptăţit să facă o asemenea apreciere. Şi practic e greu de spus dacă va reuşi să schimbe cineva forţa echipei naţionale cu jucătorii de care dispun la ora actuală din ţară şi străinătate. Turcia ne-a depăşit la pas, deşi nu a prins o zi glorioasă”, a mai spus „Mister”.