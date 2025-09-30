Prima pagină » Sport » Mihai Stoica a răbufnit. Ce l-a enervat pe oficialul FCSB. „O prostie monumentală”

30 sept. 2025, 11:12, Sport
Mihai Stoica, oficial FCSB, a răbufnit la adresa celor de la Football Meets Data, o platformă de statistică a fotbalului.

Football Meets Data face și simulări privind clasamentele finale în competiții europene sau campionate din toată lumea.

FCSB joacă joi, 2 octombrie, cu Young Boys, în al doilea meci din grupa Europa League. În prima partidă s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles. Înaintea jocurilor din grupă, Football Meets Data a calculat că FCSB are 2% șanse să ajungă în optimi.

În Superliga, FCSB e pe locul 11, 10 puncte, 2 victorii.

„Botoșani are o echipă care are adâncime. Să-i luăm pe cei 3 din spatele atacantului. Mitrov, Ongenda, Mailat, mai sunt Bodișteanu, Cîmpanu. Iartă-mă, sunt jucători buni de Liga 1. Nu știu dacă neapărat de play-off, dar jucători bun de Liga 1. Alte echipe dau cu tunul și nu au așa jucători.

Fac și eu ca Football Meets Data, care este o prostie monumentală. Anul trecut ne-au pus pe locul 35 și noi am terminat pe 11. Pune ce iese, nu ce crezi că iese. Previziunile pentru locul 35 și noi terminăm pe locul 11 nu este o prostie monumentală?

Nu vreau să se aboneze oamenii la mine. Eu pe FC Botoșani îi puneam sus, probabil nu pe locul 2, că probabil nu o să termine acolo. Eu îi vedeam la play-off. Pentru mine FC Argeș e surpriza mai mare, extraordinară. Aici nu poți să vorbești de Botoșani și să nu vorbești de Leo Grozavu.

Cum am spus anul trecut, că Slobozia are refuzații refuzaților și că Mihalcea i-a scăpat de retrogradare, și Leo Grozavu are refuzați. Bodișteanu a fost lăsat să plece liber. Ongenda a fost pe la Rapid, la Chievo și în Cipru și toată lumea a încercat să scape de el, s-a întors liber. Dumiter a fost la noi, a ajuns la UTA, la Voluntari, nu l-a ținut nimeni nicăieri.

Hermannstadt e în play-out. Tocmai asta vreau să subliniez. Cîmpanu a ajuns la Craiova vândut de Botoșani, a fost la U Cluj, toată lumea a scăpat de el. Dumiter juca la Divizia B anul trecut. Asta vreau să spun, e meritul antrenorului”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

