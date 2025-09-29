S-a aflat echipa FCSB pentru meciul cu Young Boys, din Europa League. Gigi Becali spune că mai are o singură dilemă: „O să ne consultăm”

La finalul meciului de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, 1-0, din etapa a 11-a a Superligii, Gigi Becali și-a permis o nouă „aroganță”: a anunțat echipa pe care o va trimite în teren pentru partida cu Young Boys Berna, din faza a doua a grupei principale de Europa League.

Latifundiarul din Pipera spune că are o singură dilemă în alcătuirea primului „11”.

„Mare problemă vom avea cu Young Boys”

Concret, patronul campioanei nu știe ce va face în privința lui Darius Olaru, căpitanul „roș-albaștrilor”. Din cele declarate, Becali și-ar dori ca mijlocașul să joace o singură repriză, dar încă nu a luat decizia finală.

„Mare problemă vom avea cu Young Boys, să vedem ce jucăm. În față nu avem nicio problemă. Problema e la fundași, o să joace Baba Alhassan cu Malcom la mijloc. În față, Alibec, și acolo, în linia de trei, Thiam, Cisotti, Miculescu, George Popescu, Politic. Avem mulți acolo. Tănase și Olaru nu vor juca.

E posibil să ne consultăm să vedem ce facem cu Olaru. Vreau să joace numai o repriză Olaru”, a anunțat Becali, la Digi Sport.

Pe de altă parte, patronul FCSB a insistat: „Nu sacrificăm nimic. George (n.r. – Octavian Popescu) va evolua în centru în linia de trei. Avem și Thiam, avem și Politic. Miculescu va juca maxim o repriză, chiar dacă e cel mai bun de pe teren. La fel și Tănase. Cea mai bună echipă va intra cu Craiova”.

Cum ar urma să arate FCSB cu Young Boys Berna: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – B. Alhassan, Edjouma – Miculescu (Cisotti), Oct. Popescu, Thiam (Politic) – Alibec

Pe de altă parte, Gigi Becali arată că echipa este în continuare concentrată exclusiv pe campionat, acolo unde situația din clasament nu este cea mai bună.

„Să fii în play-out e rușinos. Jocul… ce să, faptul că, după ce am înscris, am mai avut bara lui Miculescu, două ocazii Stoian singur cu portarul și Bîrligea una singur cu poarta. Am mai avut 5 ocazii. Dacă ai 5 ocazii în repriza a doua, când ai 1-0, ești mulțumit. O echipă combinativă Oțelul, portughezii ăștia. Nu au calitate să marcheze gol, nu au finalitate de a marca gol. Pasează, dar nu pot da gol”, a conchis Gigi Becali.

