Ioan Sabău face un anunț după U Cluj – CFR. „Știu ce probleme avem”

30 sept. 2025, 09:12, Sport
CFR Cluj a deschis scorul în minutul 9 al meciului cu rivala U în minutul 9, dar gazdele au egalat în minutul 34 și au preluat conducerea repede, minutul 37. CFR a reușit remiza prin reușita din minutul 58.

U Cluj – CFR s-a terminat cu scorul de 2-2 și Ioan Sabău, antrenorul „șepcilor roșii”, a tras concluziile. La rândul său, Andrea Mandorlini, tehnicianul celor de la CFR Cluj, s-a arătat deranjat de regula U 21.

„Puteam să le facem o bucurie fanilor, ne doream să câștigăm, jucătorii s-au implicat, și-au dorit, s-a văzut clar. Vreau să scot asta în evidență, apreciez efortul făcut. Au revenit de la 1-0, am intrat în avantaj la pauză, am reacționat foarte bine, am ținut de minge, am avut superioritate la mijlocul terenului. Au fost și câteva momente în care am decis greșit.

Am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat, nu am oprit acțiunile. În a doua repriză trebuia să ținem ritmul, superioritate numerică, să aducem fundașii în atac, să aducem centrări. Nu am mai avut curajul de a juca și eram câteodată lângă ei și nu am avut acel pressing, să luăm mingea, să recuperăm. Așa a venit golul al doilea, egalizator.

A fost o automulțumire de ambele echipe, un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mai mult. Știu ce probleme avem, le cunosc, vreau să le rezolv, viteza cu care trebuie să pasăm, lucrăm foarte, foarte mult și sper să câștigăm niște meciuri, să adunăm puncte.

Așteptările sunt destul de mari, am obișnuit fanii cu rezultate de excepție. Am stat 18 etape anul trecut pe primul loc, acum riscăm să pierdem play-off-ul.

Avem și puțină încredere, eu ca antrenor, ei ca jucători, trebuie să ne uităm la echipele organizate. Echipe care anul trecut s-au luptat la retrogradare au făcut acum multe puncte, e greu să le mai prinzi. E un punct important, în fața unui adversar care are jucători care se luptă la titlu, competitivi, la nivelul celor de la Dinamo. Dinamo, după FCSB, are cei mai valoroși jucători, zic eu. Și Craiova are jucători buni, e o luptă.

Sunt mici probleme: Chipciu a vrut să ceară schimbare la un moment dat, după a continuat, apoi nu am riscat în final, nu am vrut să risc să rămân în minutul 80-85 fără schimbare și el să nu mai poată”, a spus Ioan Sabău, la Digi Sport.

Mediafax
