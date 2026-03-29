Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul naționalei! Ambulanța a ajuns de urgență! Anunțul medicilor

UPDATE. Potrivit ultimelor informații obținute de Gândul, Mircea Lucescu a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, antrenorul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Mircea Lucescu va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Știrea inițială. Duminică, în spațiul public au apărut detalii potrivit cărora selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, ar fi fost luat cu ambulanța din cantonamentul primei reprezentative.

Potrivit ProSport, legendarul antrenor român s-ar fi simțit rău și chiar ar fi leșinat, moment în care s-a sunat la serviciile de urgență.

Episodul s-ar fi petrecut în cantonamentul de la Mogoșoaia, unde naționala de fotbal a României a revenit pentru scurt timp, înaintea deplasării la Bratislava, unde marți e programat amicalul cu Slovacia.

O ambulanță l-a dus pe Lucescu la Spitalul Universitar pentru investigații medicale.

