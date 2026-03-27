Prima pagină » Actualitate » Cum comentează presa maghiară înfrângerea României în fața Turciei și ratarea calificării la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

Cum comentează presa maghiară înfrângerea României în fața Turciei și ratarea calificării la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

Cum comentează presa maghiară înfrângerea României în fața Turciei și ratarea calificării la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026
Galerie Foto 3
Mircea Lucescu, antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei

Presa maghiară a relatat pe larg eșecul „tricolorilor” noștri. Astfel, mai multe publicații din țara vecină au scris despre Naționala României, care a pierdut, joi, meciul de la Istanbul, în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026, potrivit .

Mircea Lucescu, antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei (FOTO - ARHIVĂ)

Mircea Lucescu, antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei (FOTO – ARHIVĂ)

Cum comentează presa maghiară înfrângerea României în fața Turciei și ratarea calificării la CM 2026

  • „Naționala României și-a luat rămas bun de la speranțele de calificare la Cupa Mondială la Istanbul, cu o singură ocazie reală de gol și niciun șut pe poartă. Turcii, care s-au impus cu 1-0 prin golul lui Ferdi Kadioglu, au jucat mai slab decât se aștepta, dar diferența evidentă de calitate dintre jucătorii celor două țări s-a dovedit, în cele din urmă, decisivă. Presa românească a dat vina în primul rând pe jucători și pe președintele Federației, Răzvan Burleanu, pentru eșec, în timp ce antrenorul veteran Mircea Lucescu a fost criticat mai puțin – toată lumea știe exact cât de puțin spațiu de manevră a avut”, a scris Nemzeti Sport.
  • „Încă din prima repriză, era clar că meciul nu decurgea bine. Turcii au avut șase șuturi pe poartă, în timp ce oaspeții au avut doar două, dar niciuna dintre echipe nu a marcat, astfel că prima repriză s-a scurs fără incidente semnificative. Totuși, după pauză, echipa gazdă a strălucit. Pasa din dreapta a lui Arda Güler a fost preluată de Ferdi Kadioglu cu un ritm excelent în interiorul careului, iar jucătorul de la Brighton nu a greșit în fața lui Ionuț Radu, de la aproximativ șase metri de poartă (1–0). Câteva minute mai târziu, românii ar fi putut chiar să egaleze, dar încercarea lui Ianis Hagi de a dribla din careul de pedeapsă a nimerit doar plasa laterală. Mai târziu, în minutul 78, Daniel Bîrgliea a tras cu efect dintr-un unghi închis spre poarta lui Ugurcan Cakir, dar șutul jucătorului de 25 de ani a lovit bara, astfel că egalarea nu a fost posibilă”, a scris Index.hu.
  • „Echipa națională de fotbal a Turciei a învins România cu 1-0 într-un meci de baraj pentru Cupa Mondială și se poate pregăti pentru partida de marți, care va decide dacă va participa la Cupa Mondială. Încă patru echipe din seria de calificare europeană se pot califica la Cupa Mondială, iar cele opt echipe care vor avansa din semifinalele barajului de joi vor putea juca în finala de marți. Una dintre aceste echipe este echipa Turciei, care a învins România cu un gol marcat de Ferdi Kadioglu, după o pasă genială a lui Arda Güler. Echipa națională a Turciei va juca marți, în deplasare, începând cu ora 20:45, împotriva câștigătoarei meciului Slovacia-Kosovo pentru un loc la Cupa Mondială. Prima Cupă Mondială cu 48 de echipe va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în trei țări: Mexic, Canada și Statele Unite”, se arată pe site-ul csafoci.hu, care citează MTI.
Mircea Lucescu (d) ascultă imnul național înaintea meciului cu Cipru, disputat marti, 10 iunie 2025, pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. (Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO)

Mircea Lucescu (d) ascultă imnul național înaintea meciului cu Cipru, disputat marti, 10 iunie 2025, pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. (Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO)

Site-ul stirileprotv.ro amintește că, în noiembrie 2025, Ungaria a ratat barajul pentru CM 2026 în minutul 90+6.

Atunci, selecționata maghiară a fost învinsă, la Budapesta, de Irlanda, cu scorul 2-3, golul victoriei fiind înscris în ultimul minut al prelungirilor partidei. Ungurilor le-ar fi fost suficient și un rezultat egal pentru a juca barajul.

