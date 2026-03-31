Mircea Lucescu, director tehnic la FRF? „Cred că s-ar înțelege, ar fi ceva potrivit pentru el”

Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu, director tehnic la FRF? „Cred că s-ar înțelege cu selecționerul, ar fi ceva potrivit pentru el”

Ioan Andone, fostul internațional, crede că funcția de director tehnic la FRF ar fi binevenită pentru Mircea Lucescu.

Având în vedere că selecţionerul Mircea Lucescu este internat în spital, România va fi condusă la meciul Slovacia – România de secundul Ionel Gane.

Conform noilor reglementări privind meciurile internaţionale amicale, naţionalele României şi Slovaciei au convenit ca pe durata partidei din această seară să poată efectua până la 8 înlocuiri de fiecare parte, în cel mult 3 întreruperi ale jocului, anunţă FRF.

”Nu am vorbit, l-am sunat chiar de dimineață, că ieri nu mi-am permis să îl sun. Am înțeles că termină analizele și o să vorbim.

Eu cred că a terminat (n.r. cu antrenoratul) , trebuie să se odihnească, ăsta este un stres prea mare, trebuie să se odihnească. A dat tot ceea ce trebuia, din păcate nu a ieșit.

(N.r. Director tehnic la FRF ar fi o funcție potrivită pentru domnul Lucescu?) Da, da, eu cred că s-ar înțelege bine cu oricare, că toți i-am fost elevi.

Marea majoritate i-am fost elevi. Cred că s-ar înțelege, ar fi ceva potrivit pentru el, sfaturile lui sunt importante, experiența, dar nu știm ce va face. Mai întâi să fie sănătos, asta e important”, a declarat Ioan Andone pentru Pro TV.

Lista meciurilor Slovacia – România

12.10.1941 București: ROMÂNIA – SLOVACIA 3-2 (2-1) amical
Stadion: ANEF. Spectatori: 15.000. Marcatori: Humis (29), Bindea (43, 50) – Kuchár (15), Bolček (57). Arbitru: Dattilo (Italia).

23.08.1942 Bratislava: SLOVACIA – ROMÂNIA 1-0 (1-0) amical
Stadion: Tehelne Pole. Spectatori: 20.000. Marcator: Bolček (15). Arbitru: Fink (Germania).

13.06.1943 București: ROMÂNIA – SLOVACIA 2-2 (1-0) amical
Stadion: Giulești. Spectatori: 15.000. Marcatori: Marian (12), I.Kovács (48) – Baláži (50), Bolček (88). Arbitru: Atanasov (Bulgaria).

12.11.1994 București: ROMÂNIA – SLOVACIA 3-2 (1-0) prel.CE
Stadion: Steaua. Spectatori: 20.000. Marcatori: Gh.Popescu (6), Gh.Hagi (47), Prodan (81) – P.Dubovský (56), Chvila (80). Arbitru: Juk (Belarus). C.G.: Moravčik, Chvila.

15.11.1995 Košice: SLOVACIA – ROMÂNIA 0-2 (0-0) prel.CE
Stadion: Všesportový Areal. Spectatori: 9.676. Marcatori: Gh.Hagi (68), D.Munteanu (82). Arbitru: Uilenberg (Olanda). C.G.: Tomaschek, P.Dubovský – Lupescu.

27.03.1999 București: ROMÂNIA – SLOVACIA 0-0 prel.CE
Stadion: Național. Spectatori: 25.000. C.G.: Gâlcă, Bătrînu, Gh.Popescu, Ad.Ilie – V.Labant. C.R.: V.Labant (80).

04.09.1999 Bratislava: SLOVACIA – ROMÂNIA 1-5 (1-2) prel.CE
Stadion: ŠK Slovan. Spectatori: 14.000. Marcatori: V.Labant (22p) – Ad.Ilie (6), Gh.Hagi (30), L.Ciobotariu (66), V.Moldovan (88, 90). Arbitru: Cesari (Italia).

25.04.2001 Ploiești: ROMÂNIA – SLOVACIA 0-0 amical
Stadion: Astra. Spectatori: 4.500. Arbitru: Orlik (Moldova).

12.02.2003 Larnaca: ROMÂNIA – SLOVACIA 2-1 (2-1) Cyprus Cup
Stadion: GSZ. Spectatori: 300. Marcatori: D.Munteanu (38), I.Ganea (40) – Vittek (6). Arbitru: T.Papaiōannou (Cipru). C.G.: Contra – Klimpl.

09.02.2005 Larnaca: ROMÂNIA – SLOVACIA 2-2 (1-2) amical
Stadion: Zenon. Spectatori: 250. Marcatori: Pancu (39p), Oprița (89) – Vittek (12), Karhan (44). Arbitru: Kapitanēs (Cipru). C.G.: Zabavnik. C.R.: Zabavnik (86).

14.08.2013 București: ROMÂNIA – SLOVACIA 1-1 (1-0) amical
Stadion: Arena Națională. Spectatori: 6.738. Marcatori: Stancu (43) – Šesták (55). Arbitru: Doyle (Irlanda). C.G.: Costin Lazăr, Nica – Kóňa, Čišovský, J.Ďurica.

26.06.2024, Frankfurt/Main: SLOVACIA – ROMÂNIA 1-1 (1-1) t.f. CE
Stadion: Deutsche Bank Park. Spectatori: 45.033. Marcatori: Duda (24) – Rz.Marin (37p). Arbitru: Siebert (Germania). C.G.: Duda – Burcă-Andonie, Bancu, G.Pușcaș.

Bilanț: 12 întâlniri directe, 5 victorii România, 6 egaluri, 1 victorie Slovacia, 21-13 golaveraj

  • Sursa: Răzvan Toma / ProSport

Meciul Slovacia – România se joacă azi, de la 21:45, în direct la Antena 1 şi Radio România Actualităţi.

