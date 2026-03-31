Marius Lăcătuș a dezvăluit ce ofertă a primit. Legenda clubului Steaua a dat răspunsul pe loc: „N-am uitat fotbalul”

Marius Lăcătuș (61 de ani) este cel mai important fotbalist din istoria clubului Steaua, adevărata legendă a grupării din Ghencea. Suporterii îl apreciază și și-ar dori să-l vadă din nou implicat în viața echipei, iar „Fiara” tocmai a vorbit despre oferta pe care a primit-o, scrie PROSPORT.

Însă, din păcate pentru fanii „roș-albaștrilor”, Lăcătuș nu a fost rechemat acasă, lângă familia stelistă.

Lăcătuș, cerut de Burleanu la FRF

Cel care i-a telefonat și l-a ofertat a fost Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Răspunsul fostului mare jucător a venit imediat, după cum notează ProSport.

Din câte se pare, lui Marius Lăcătuș i s-a propus să ocupe un post în cadrul Comisiei Tehnice a FRF. Acest organism este condus în prezent de Mihai Stoichiță. „Fiara” a refuzat, însă, oferta Federației, la mijloc fiind unele diferențe de opinii pe care le-ar avea.

„Mi s-a propus, dar am refuzat. În momentul în care există… Degeaba ai tu o părere, dacă ceilalți au o altă părere”, a declarat Marius Lăcătuș, la Digi Sport.

Comisia Tehnică a FRF este condusă de Mihai Stoichiță și are doi vicepreședinți, Aurel Țicleanu și Lucian Burchel. Secretar este Răzvan Rotaru. Printre membrii îi regăsim pe Daniel Pancu, Ionel Augustin, Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru, Marius Niculae și Lucian Sănmărtean.

„Nu-mi mai arde să mă implic 100%”

Marius Lăcătuș a debutat în antrenorat ca „secund” la Steaua, în 1997. Ulterior, a pregătit formațiile FC Național, Oțelul, FC Brașov, Ceahlăul, Inter Gaz, UTA Arad, FC Vaslui, FCM Târgu Mureș și CSMS Iași. Are un scurt mandat și pe banca echipei naționale a statului Panama. S-a retras din activitate în vara lui 2019.

Recent, Lăcătuș a precizat că nu intenționează să mai revină în iarbă:

„Mi-a trecut. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa… N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește! Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima, în 2019”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

