Mircea Lucescu s-a enervat înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”

11 oct. 2025, 18:16, Sport
Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Națională şi va fi transmis de Antena 1.

Selecționerul Mircea Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferința de presă spunând: ”Toţi sunteţi selecţioneri!”

„Austria este o echipă foarte puternică, o echipă construită de-a lungul timpului, de aproape 6-7 ani nu mai schimbă jucătorii, intră câte unul foarte greu.

Media de vârstă este de 27-28 de ani, toți cu mare experiență în campionatul Germaniei, sunt titulari, deci au un avantaj foarte mare față de noi, care a trebuit să încropim o echipă de la meci la meci, să schimbăm jucătorii din cauza accidentărilor care au venit în urma faptului că au jucat puțin la echipele de club.

Un astfel de joc trebuie abordat cu foarte multă atenție, cu inteligență, cu o pregătire serioasă. Știm foarte bine că ei nu își pot schimba traiectoriile de joc, sistemul de organizare și noi trebuie să anticipăm tot ceea ce vor face și să profităm de slăbiciunile lor.

Dacă știm să fructificăm astfel de momente, să ne apărăm bine și să fructificăm momentele în care ei sunt în atac, pentru că avem jucători foarte rapizi, avem șanse să câștigăm. Sunt foarte puternici în recuperări, cea mai mare calitate a lor este că recuperează cu mare agresivitate. Nu lasă niciodată adversarul să iasă cu mingea și din asta dezvoltă contraatacurile. Pentru că fizic stau foarte bine

Norocul îi ajută pe cei curajoși și dacă vom avea curaj, putem să sperăm la un rezultat bun. Este un meci de prestigiu, de orgoliu național. Ei trebuie să înțeleagă că nu au voie să se oprească în teren, pentru că întâlnesc o echipă foarte dinamică”, a declarat Lucescu.

Tehnicianul român s-a arătat dezamăgit de nivelul fizic la care sunt jucătorii convocați din campionatul intern.

„Nu vreau niciun moment ca jucătorii care sunt în acest moment la echipa națională să se simtă inferiori celor care lipsesc. Asta este echipa națională și ei sunt cei mai buni jucători pe care îi avem la momentul actual.

Noi am avut foarte mulți jucători cu accidentări repetate și asta i-a făcut să piardă și forma sportivă. Eu sunt foarte dezamăgit de nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern, nu mă gândesc doar la cei care vin de afară și joacă puțin”, a spus antrenorul naționalei de fotbal.

Mircea Lucescu a fost întrebat despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB şi nici măcar unul de la liderul FC Botoşani. ”Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă dați seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea.

Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideți, mă lăsați? Toți sunteți selecționeri! Bravo vouă”, a încheiat nervos Lucescu.

