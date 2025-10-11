Prima pagină » Actualitate » Planul prin care STEAUA va avea drept de promovare în Liga 1 și un finanțator miliardar! Victor Pițurcă: „Îl cunosc foarte bine”

11 oct. 2025, 13:19, Actualitate
Exclusiv Prosport: planul prin care Steaua va avea drept de promovare în Liga 1 și un finanțator miliardar! / Sursa FOTO: prosport.ro

Suporterii Stelei nu renunță la visul lor de a-și vedea echipa favorită reprimită în Liga 1. Victor Pițurcă, una dintre gloriile clubului care a rămas alături de „militari”, a prezentat, în exclusivitate pentru PROSPORT, planul pentru ca Steaua să aibă drept de promovare.

CSA Steaua nu poate juca în Superligă deoarece Legea Sportului nu permite cluburilor departamentale să evolueze în primul eșalon.

Culmea este că, dacă Steaua cucerește Cupa României, va putea juca în cupele europene, UEFA neavând nimic împotriva participării echipelor „ministeriale” în competițiile sale.

Ce spune Pițurcă despre noul șef din Ghencea

Acum, odată cu numirea unui nou comandant la clubul Armatei, suporterii steliști speră că lucrurile se vor schimba în bine.

Șef în Ghencea a venit Eduard Danilof, care îi ia locul lui Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, cel care a stat în funcția de comandant al CSA Steaua doar șase luni.

Pentru Victor Pițurcă, schimbarea de la vârful clubului a fost o surpriză. Într-o declarație dată în exclusivitate pentru Prosport, el spune că îl cunoaște pe noul comandant și se declară convins că acesta va face tot posibilul pentru a obține dreptul de promovare în Liga 1.

„Îl cunosc foarte bine pe fostul comandant. Am fost foarte mirat și mi-a părut foarte rău că a fost schimbat, fiindcă el încerca să facă foarte multe pentru echipa de fotbal. Nu știu care e realitatea, de ce a fost schimbat așa repede. Dar mie îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru.

Îl știu și pe noul comandant. Și el e un băiat bun, am stat de vorbă cu el, pentru că lucra în cadrul clubului. Acum, să vedem ce se întâmplă și cu schimbările astea”, a declarat „Piți”.

„Ministrul a fost foarte ferm”

Potrivit fostului mare antrenor, ministrul Apărării Naționale ar trebui să facă următorul pas: o asociere între CSA Steaua și unul sau mai mulți investitori, printr-un contract care să stipuleze clar că Steaua București va rămâne a MApN.

„Numai prin asociere poate obține dreptul de promovare. Dar eu am încredere în ceea ce a transmis noul ministru al Apărării Naționale, că în următoarea perioadă Steaua va putea să promoveze. Ministrul a fost foarte ferm și a spus că e dispus să nu mai investească banii ministerului în echipa de fotbal. Acesta mi s-a părut un lucru foarte bun, are perfectă dreptate.

Eu zic că trebuie trecut la următorul pas, să vină oameni cu bani care să investească în club. Atunci, toată lumea va fi mulțumită, mai ales suporterii care așteaptă de mulți ani ca Steaua să revină în prima ligă. Sigur că, printr-un contract foarte bine pus la punct, în care să fie foarte clar că Steaua trebuie să rămână tot Ministerului Apărării Naționale, chiar dacă nu convine unora…”, a spus Victor Pițurcă.

