Gigi Becali, furios după un nou eșec al FCSB! „E aceeași meteahnă, credeam că o să rezolve Mirel Rădoi”

Gigi Becali, furios după un nou eșec al celor de la FCSB! „E aceeași meteahnă, credeam că o să rezolve Mirel Rădoi”

Gigi Becali / Sursa FOTO: prosport.ro

FC Botoşani a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-2, pe FCSB, în primul meci al etapei a treia din play-out-ul Superligii.

Antrenorul gazdelor, Marius Croitoru, s-a aflat la meciul 150 ca antrenor pe prima scenă, notează LPF. El a evoluat ca jucător la echipa bucureșteană, timp de două sezoane, 2006-2007 și 2007-2008, fiind coleg cu Mirel Rădoi.

Gigi Becali a fost furios după partida din Moldova și spune că ia în calcul retragerea.

„Cine știe? Poate a venit momentul să mă retrag și eu, să scăpați de mine. Ce să fac? La revedere eu în fotbal. Vând echipa, văd. Să stau eu, să fir de râs în play-out? Ori sunt numărul unu ori nu sunt!

Dacă am fost numărul unu până acum, dacă nu mai pot, că mă depășește, a avansat fotbalul, nu mai pot eu”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, după FC Botoșani – FCSB, 3-2.

„Nu mai emoții, m-am uitat așa să văd meciul… Nu mai trăiesc fotbalul așa… Mă deranjează că sunt în play-out. M-am gândit că poate e momentul să mă retrag. M-am gândit că am o vârstă.

Eu toată viața am fost numărul unu, dacă nu mai sunt numărul unu atunci mă retrag. De ce să stau? Să mă fac de râs…

Ce să-i spui lui Mirel? Dacă nu ai mijlocași, fundaș dreapta, atacant, nu poți să câștigi meciuri.

Lixandru, săracul, gata. Nu avem un mijlocaș. Baba face greșeli, nu avem. Doar să îi dau un sfat, să improvizeze ceva, să facă un mijlocaș central.

„Mingea, ca să fie la tine, trebuie să te miști pe teren, să o primești”

(Chiricheș?) I-am zis lui Meme, ai bani, plătesc oricât, două milioane, vreau un mijlocaș. L-a adus pe Arad, nu știu. Nici nu știu ce face, habar nu am, nu mă interesează.

Voi știți filosofia mea, să fie mingea la mine. Asta este concepția mea. Dacă e mingea la mine, chiar dacă luăm bătaie, nu contează. Dar dacă nu e, nu-mi convine.

Mingea, ca să fie la tine, trebuie să te miști pe teren, să o primești. E aceeași meteahnă, credeam că o să rezolve Mirel. Să vedem, poate va rezolva, cu mișcarea pe teren”, a mai declarat Gigi Becali.

