Prima pagină » Actualitate » Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”

Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”

06 dec. 2025, 09:15, Actualitate
Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”
Sorana Cîrstea se retrage din tenis / Sursa FOTO: Profimedia

Anunț important venit din partea uneia dintre cele mai importante jucătoare românce din circuitul profesionist WTA: Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, și-a anunțat retragerea din activitate.

„2026 va fi ultimul meu an în circuit”, spune Sorana, care a transmis un mesaj sâmbătă dimineață, 6 decembrie.

Postarea Soranei Cârstea, de Moș Nicolae

Sorana Cîrstea, 20 de ani de circuit WTA

Într-un mesaj postat pe Instagram, Sorana Cîrstea spune că 2026 va fi al 20-lea an în turnee ca jucător profesionist și ultimul din carieră.

„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul.

Dar, ca totul în viață, și asta trebuie să se sfârșească. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pentru mine pe teren și m-au motivat să continui.

Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a scris pe Instagram Sorana Cîrstea.

Sorana a mai anunțat că își dorește să încheie cariera sportivă într-o notă pozitivă.

„Când iubești ceva atât de mult, nu este ușor să spui «adio». Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un «ne vedem încă o dată». Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătățesc, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă și în condițiile mele. Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, care ținea racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat.

Aștept cu nerăbdare să-mi văd toți fanii, prietenii și cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii”, a adăugat sportiva.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea este a doua cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA. Ea ocupă poziția 43, în timp ce Jaqueline Cristian este pe 39.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorana Cîrstea, apel către hoți, după ce a fost jefuită la New York. Ce i s-a furat din camera de hotel: „Are valoare sentimentală”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
09:27
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
POLITICĂ Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
08:52
Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
RELIGIE Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
08:39
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”
08:06
Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”
SPORT Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm”
08:02
Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm”
SPORT Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. În ce orașe va juca România dacă se califică la turneul final
07:33
Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. În ce orașe va juca România dacă se califică la turneul final
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Nașterea acasă: avertismente vehemente și implicarea exclusivă a moașelor cu experiență
SPORT Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
09:18
Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
SPORT Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”
09:07
Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”
08:30
Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”
DOCUMENTAR Efectul industrializării forțate în Epoca de Aur – orașele de 15 minute ar fi apărut încă din anii 90. Deși el însuși era fiu de țărani, Ceaușescu ura țăranii, în care vedea dușmanul ideologic al comunismului. Istoric: Dacă Ceaușescu nu pica, satele României dispăreau aproape complet
08:00
Efectul industrializării forțate în Epoca de Aur – orașele de 15 minute ar fi apărut încă din anii 90. Deși el însuși era fiu de țărani, Ceaușescu ura țăranii, în care vedea dușmanul ideologic al comunismului. Istoric: Dacă Ceaușescu nu pica, satele României dispăreau aproape complet
SPORT Programul etapei 19 din Superliga de FOTBAL! Când se joacă FC Botoșani – Rapid
07:56
Programul etapei 19 din Superliga de FOTBAL! Când se joacă FC Botoșani – Rapid
SPORT Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
07:40
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment

Cele mai noi