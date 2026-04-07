O lume întreagă îl plânge pe Mircea Lucescu. Ce a scris presa din afară la aflarea cumplitei vești

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce în ultima perioadă s-a luptat cu mai multe probleme de sănătate. Fostul selecționer al României și cel mai titrat antrenor român a fost cunoscut de o lume întreagă datorită performanței sale.
La aflarea cumplitei vești, multe site-uri din afară i-au adus un ultim omagiu marelui „Il Luce”.
„Lucescu, care a servit lumea fotbalului timp de mulți ani, a antrenat anterior numeroase echipe, inclusiv echipa națională a Turciei, Beșiktaș și Galatasaray.
În calitate de familie beIN SPORTS, transmitem condoleanțe familiei și celor dragi ai lui Lucescu și ne rugăm ca sufletul său să se odihnească în pace”, au scris turcii de la beinsports.com.tr.
„Lucescu a fost unul dintre oamenii care au contribuit la evoluția fotbalului românesc prin ideile sale avangardiste. Și-a început cariera pe banca de rezerve la Hunedoara, în calitate de jucător-antrenor, și a transformat orașul într-unul dintre epicentrele acestui sport. A calificat România la Euro 1984 și a reușit să învingă Italia, campioana mondială en titre”, au scris jurnaliștii de la Marca.
„O veste cutremurătoare! L-am pierdut pe Mircea Lucescu… Legenda românească se lupta pentru viață”, au titrat cei de la fanatik.com.tr.