Prima reprezentativă de polo pe apă României a pierdut, miercuri, ultimul meci din grupa principală F a Campionatului European, scor 9-18, cu Grecia.

Tricolorii vor juca ultima partidă joi, de la ora 19.00. cu Muntenegru, pentru clasarea pe locurile 7-8.

Obiectiv îndeplinit la polo! Jucăm pentru locul 7 cu Muntenegru

Scorul pe reprize a fost 0-5, 1-4, 4-4, 4-5. Pentru România au marcat Georgescu 4 goluri, Fulea 2, Luţescu 1, Gheorghe 1, Neamţu 1, iar din echipa Greciei s-a remarcat Genidouniakis 4.

România s-a clasat pe locul al patrulea în grupă, cu 6 puncte, după Grecia (15 puncte), Italia (12 puncte) și Croația (9 puncte), dar înaintea Georgiei (3 puncte) și Turciei (0 puncte).

România va juca pentru locurile 7-8 cu Muntenegru, clasată pe patru în Grupa E, cu 9 puncte, după Serbia (11 puncte), Ungaria (11 puncte), Spania (10 puncte), dar înaintea Franței (3 puncte) și a Olandei (1 punct).

Lotul României cuprinde portarii Marius Ţic și Mihai Drăguşin și pe jucătorii de câmp David Belenyesi, Matei Luţescu, Tudor Fulea, Andrei Neamţu, Andrei Prioteasa, Andrei Ţepeluş, Nicolae Oanţă, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, David Bota și Darian Luncan.

Staff-ul tehnic este compus din Bogdan Rath – antrenor principal, Alexandru Deacu – antrenor secund, Marian Pătraşcu – kinetoterapeut şi Valentin Olteanu – analist video.

Locul 8 atins

Iată ce declarat Alexandru Matei înante de plecarea la Campionatul European.

„Obiectivul nostru este clar, clasarea în primele opt echipe la Campionatul European și calificarea la Campionatul Mondial din 2027. Suntem în cea mai accesibilă grupă de la Campionatul European, dar asta nu înseamnă că suntem dinainte câștigători la vreun meci. La nivelul unei asemenea competiții orice echipă poate să țină aproape de marile puteri.

Așa cum am făcut și noi cu alții, așa și Slovacia și Turcia pot ține aproape de noi. Nu-mi doresc să se întâmple asta, dar există posibilitatea. Așa că noi fiecare meci îl vom trata ca pe o finală”, a spus șeful acestei discipline sportive.