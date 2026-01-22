Presa din Turcia l-a „citit” pe Istvan Kovacs, după Galatasaray – Atletico, în Liga Campionilor. Ce au spus „otomanii” despre arbitrul din Carei

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român al momentului, a fost la centru în partida Galatasaray – Atletico Madrid, din Liga Campionilor. Considerat un joc deosebit de greu, prin prisma numelor celor două formații și a mizei puse în joc, Kovacs nu a avut deloc o misiune ușoară la Istanbul, remarcă PROSPORT.

Totuși, chiar și în infernul creat de „Cim Bom”, gălăgioasa galerie a celor de la Galatasaray, „centralul” din Carei s-a descurcat foarte bine.

Ce spun turcii despre Kovacs

De altfel, el a primit numai laude pentru prestația sa, mulți apreciind cum a condus cu mână de fier întâlnirea din UCL.

Românul s-a aflat la al patrulea joc arbitrat în faza grupelor din Liga Campionilor și a plecat cu misiunea îndeplinită și de la Istanbul. Asta, deși a fost desemnat la o partidă între două echipe cunoscute pentru temperamentul aprig al fotbaliștilor și antrenorilor, deopotrivă.

Istvan Kovacs a făcut față cu brio presiunii de pe Rams Park și a gestionat aproape perfect toate fazele importante. Iar la final, turcul Serdar Akcer, fost „tușier”, a avut numai cuvinte de laudă la românului.

„Istvan Kovacs chiar a livrat o prestație extraordinară până acum. Sunt multe lucruri pe care arbitrii din Turcia le-ar putea privi ca să învețe ceva din ele”, a postat Akcer pe X.

În timpul jocului, Kovacs a arătat de șapte ori cartonașul galben. Cea mai controversată fază a avut loc în minutul 50, când Galata a solicitat o lovitură de la 11 metri. „Centralul” român a lăsat jocul să continue, iar arbitrul din camera VAR i-a dat dreptate românului, confirmându-i decizia.

Primul semnal că Istvan Kovacs nu va accepta tensiunile și provocările jucătorului a venit încă din minutul 4, imediat după ce Atletico a deschis scorul. Giuliano, fiul antrenorului Diego Simeone, a marcat și s-a dus să celebreze reușita în fața galeriei celor de la Galatasaray, dar imediat Kovacs a mers acolo și i-a certat pe spanioli, avertizându-i că gestul lor doar va încinge spiritele în tribune.

Galata a egalat după autogolul lui Marcos Llorente, din minutul 20, iar până la final tabela a rămas nemodificată. În urma acestui rezultat, Atletico Madrid ratează șansa de a urca în primele 8, în timp ce Galatasaray pare că și-a asigurat, în proporție de 90%, calificarea în play-off, scrie PROSPORT.

