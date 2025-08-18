932 de sportivi din 124 de țări vor lupta pentru medalii de marți până duminică. Printre ei sunt și 18 români.

Cea mai mare competiție de înot organizată vreodată în România, Campionatul Mondial de juniori, începe marți, 19 august, la Bazinul Otopeni. România va fi reprezentată de 18 sportivi și sportive, o delegație record.

Participare record la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni

După cum a afirmat președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, obiectivul delegației noastre este de obținere a unei medalii și mai multe calificări în finale. Este ediția de Mondiale cu cea mai mare participare, nu mai puțin de 932 de sportivi din 124 de țări aliniindu-se la start.

„Obiectivul nostru este de câștigare a unei medalii. Suntem la noi acasă, sportivii cunosc bazinul, trebuie să avem curaj. Au șansa de a fi într-un bazin pe care-l cunosc. Pentru prima dată în istoria competiției, sunt peste 900 de sportivi participanți la Campionatele Mondiale de juniori. Mai precis, 930 din 124 de țări, un record”, a spus Camelia Potec, președinte Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

După cum a recunoscut Camelia Potec ultima perioadă a fost extrem de dificilă, pentru că deși competiția se apropia, banii de la buget au fost eliberați cu doar câteva zile înainte de startul concursului: „Au fost momente extrem de grele, de dificile pentru noi din punct de vedere organizatoric. Am fost în pericol. Săptămâna trecută încă nu aveam buget pentru Campionatul Mondial. Acum am zâmbetul pe buze, acum câteva zile am primit buget pentru organizarea Mondialelor. Am trecut de perioada de criză și suntem gata de o mare competiție”.

Delegația României este compusă din 18 sportivi, 9 fete și 9 băieți. „Este un record și pentru delegația română. Cea mai numeroasă prezență la o astfel de competiție. România a învățat să îndrăznească, România îndrăznește. Aceste Campionate Mondiale reprezintă și pentru ei o ștampilă valoroasă pe cartea lor de vizită”, a declarat Silviu Anastase, antrenor federal.

Robert Badea vine la aceste Mondiale din postura de campion european de juniori la 400 m mixt. El are speranțe mari de la această competiție. „Am emoții pentru că suntem acasă, dar abia aștept să văd tribuna. Ne ajută psihic să avem familia și prietenii alături. Eu voi încerca să mă simt ca la Naționale. La acest concurs mi-am propus calificarea într-o finală, dar tot ce îmi doresc e o medalie”, a declarat Robert Badea, înotător România.

Delegația României la Campionatul Mondial

Feminin

Daria Asaftei – 50 m bras, 100 m bras, 200 bras

Denisa Bacalu – 50 m fluture, 100 m fluture

Tamara Ioana Lospa – 50 m bras, 100 m bras, 200 m bras

Eva-Maria Paraschiv – 50 m fluture, 100 m fluture, 200 m fluture

Irina-Ana Preda – 50 m liber, 100 m liber

Aissia Claudia Prisecariu – 50 m spate, 100 m spate, 200 m spate

Ana Maria Sibișeanu – 200 m mixt, 400 m mixt, 200 m liber

Daria-Măriuca Șilisteanu – 50 m spate, 100 m spate, 200 m spate

Diana Stiger – 400 m liber, 800 m liber, 1500 m liber

Masculin

Eric Ștefan Andrieș – 100 m liber, 200 m liber

Robert Andrei Badea – 200 m mixt, 400 m mixt

Darius Ștefan Coman – 100 m bras, 200 m bras

Tudor Andrei Iordache – 50 m spate, 100 m spate, 200 m spate, 100 m liber

Andrei Proca – 400 m liber, 800 m liber, 1500 m liber

Matei Rareș Roșu – 50 m fluture, 100 m fluture, 200 m fluture

Matei Cristian State – 200 m mixt, 400 m mixtMatei Darius Trenchea – 50 m liber

Denis Volontir – 50 m bras, 100 m bras