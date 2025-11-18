Prima pagină » Sport » Performanțe URIAȘE la Campionatele Naționale: 55 de recorduri doborâte

Performanțe URIAȘE la Campionatele Naționale: 55 de recorduri doborâte

18 nov. 2025, 17:00
Performanțe URIAȘE la Campionatele Naționale: 55 de recorduri doborâte
Campionatele Naționale de Înot au adus un val de performanțe: peste 50 de recorduri doborâte și o generație de sportivi care înoată mai repede ca oricând.

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, s-a arătat foarte încântată de evoluția sportivilor la competiția națională și a dezbătut situația din înotul românesc.

Performanțe uriașe la Campionatele Naționale: 55 de recorduri doborâte

„Suntem foarte fericiți pentru că am văzut că s-a înotat foarte repede. Avem 55 de recorduri naționale la un număr de peste 500 de sportivi care au participat la aceste campionate naționale. Ne-am bucurat să vedem că există foarte mare progres, că există dorință de a înota cât mai repede. Încă de la începutul naționalelor, când am văzut că pică recordurile naționale și nu numai cele de 14, 15, 16, 17 ani, ci chiar și cele de seniori, am spus:” Da e bine, va fi o competiție foarte reușită”! Și am văzut că sportivii sunt motivați încă de la început. S-au încurajat unii pe ceilalți, am simțit într-adevăr că este o competiție mare, o competiție majoră, nu doar un campionat național. Și sunt convinsă că, dacă această competiție ar fi fost de nivel internațional, sportivii noștri ar fi reușit să înoate la fel de bine, poate chiar mai bine! Ei au început să nu mai facă diferențe între campionate naționale și campionate internaționale și au reușit să se motiveze ca fiind competiția lor de obiectiv din acel an. Acest lucru ne bucură pentru că vedem performanță”, a declarat Camelia Potec despre Campionatele Naționale de Înot.

Avem un lot numeros de sportivi calificați la următoarea ediție a campionatelor europene în bazin scurt, Campionat european care va avea loc peste două săptămâni în Polonia. Bineînțeles că ne dorim să avem și rezultate bune acolo, chiar dacă nu avem ca obiectiv câștigarea unei medalii. Obiectivul principal a fost să avem un număr cât mai mare de sportivi calificați. Am estimat un număr de 8 sportivi, avem 12 sportivi și chiar dacă nu vom merge cu toți sportivii calificați pentru că încercăm să îi protejăm pe cei tineri, iar pe cei care au mai avut probleme de sănătate, accidentări, să îi protejăm în vederea participării și calificării la competițiile anului 2026 . Avem o generație de sportivi tineri care vor intra în arena internațională încă de anul viitor și sperăm că la Jocurile Olimpice 2028 să avem un număr cât mai mare de sportivi calificați – Camelia Potec

