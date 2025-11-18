Campionatele Naționale de Înot au adus un val de performanțe: peste 50 de recorduri doborâte și o generație de sportivi care înoată mai repede ca oricând.

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, s-a arătat foarte încântată de evoluția sportivilor la competiția națională și a dezbătut situația din înotul românesc.

Performanțe uriașe la Campionatele Naționale: 55 de recorduri doborâte

„Suntem foarte fericiți pentru că am văzut că s-a înotat foarte repede. Avem 55 de recorduri naționale la un număr de peste 500 de sportivi care au participat la aceste campionate naționale. Ne-am bucurat să vedem că există foarte mare progres, că există dorință de a înota cât mai repede. Încă de la începutul naționalelor, când am văzut că pică recordurile naționale și nu numai cele de 14, 15, 16, 17 ani, ci chiar și cele de seniori, am spus:” Da e bine, va fi o competiție foarte reușită”! Și am văzut că sportivii sunt motivați încă de la început. S-au încurajat unii pe ceilalți, am simțit într-adevăr că este o competiție mare, o competiție majoră, nu doar un campionat național. Și sunt convinsă că, dacă această competiție ar fi fost de nivel internațional, sportivii noștri ar fi reușit să înoate la fel de bine, poate chiar mai bine! Ei au început să nu mai facă diferențe între campionate naționale și campionate internaționale și au reușit să se motiveze ca fiind competiția lor de obiectiv din acel an. Acest lucru ne bucură pentru că vedem performanță”, a declarat Camelia Potec despre Campionatele Naționale de Înot.