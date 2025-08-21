Prima pagină » Sport » Daria Silișteanu a câștigat argintul la Campionatul Mondial de ÎNOT pentru juniori. „Nu îmi vine să cred!”

Daria Silișteanu a câștigat argintul la Campionatul Mondial de ÎNOT pentru juniori. „Nu îmi vine să cred!”

21 aug. 2025, 11:09, Sport
Daria Silișteanu a câștigat argintul la Campionatul Mondial de ÎNOT pentru juniori. „Nu îmi vine să cred!”

România a obținut o primă medalie la Campionatul Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni, prin Daria Silișteanu, argint la 100 metri spate. În finală a concurat și buna ei prietenă, Aissia Prisecariu, care a terminat cursa pe locul 6.

„Nu îmi vine să cred ce am realizat, o să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc cu ideea și cu ce înseamnă medalia mondială de argint. Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct”. Acestea au fost cuvintele Dariei Silișteanu după ce a devenit vicecampioană mondială.

Puștoaica de 16 ani din Fălticeni povestește că la finalul cursei nici măcar nu s-a uitat la clasament: „Prima dată m-am uitat la timp, nu la locul obținut. M-am bucurat foarte mult când am văzut că a fost un timp mai bun decât cel din semifinale, apoi am văzut că e și medalie, iar satisfacția a fost de două ori mai mare”.

Daria Silișteanu a câștigat argintul la Campionatul Mondial de înot pentru juniori. „Nu îmi vine să cred!”

„Efectiv, în ultimele secunde înainte de start am zis: Asta e, acum ori niciodată! Dacă nu înot azi cât de tare pot, nu mai pot niciodată…Am visat multe lucruri înaintea cursei, și ieri noapte. Dar și la prânz. Am visat și cursa, nu am visat că am câștigat, doar am vizualizat bazinul și cu cum înotam. Medalia asta înseamnă multă muncă”, a mai declarat Daria Silișteanu.

Pentru Daria, bucuria medaliei mondiale este cu atât mai mare cu cât vine după titlul suprem european: „Este greu psihic să poți rezista la nivel înalt și la europene și la mondiale în același sezon, de aceea sunt foarte fericită că am reușit să fac performanțe la ambele competiții. A fost o vară de neuitat pentru mine și merit o vacanță pe cinste după tot ce a fost anul acesta”.

La festivitatea de premiere, Daria a primit medalia de argint de la președinta federației, Camelia Potec. Fosta campioană olimpică a urmărit cu sufletul la gură cursa fetelor și și-a stăpânit cu greu emoțiile la final. „Am trăit intens cursa fetelor, mă bucur că s-a spart gheața pentru delegația României, prima medalie, un argint care strălucește ca un aur. Chiar dacă Aissia a venit pe locul șase, a luptat până în ultima clipă să obțină un rezultat cât mai bun. Ambele sportive au punctat pentru România și mă bucur că Daria, după ce a devenit campioană europeană, acum este vicecampioană mondială”, a spus Camelia Potec.

FOTO: FRNPM

Mediafax
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
Digi24
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le folosesc traficanții. Și polițiștii cu experiență sunt uimiți
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Elevii care rămân fără bursă din septembrie! Anunțul făcut de Ministerul Educației înainte de începerea noului an școlar
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Evz.ro
România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări meteo
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mama și sora tinerei adolescentei care a pierit în urma aruncării sale alături de iubit, în fața unui TIR, au făcut primele declarații! Ce se află, de fapt, în spatele poveștii celor doi îndrăgostiți?
RadioImpuls
Mărturii tulburătoare! Gestul făcut de tatăl Georgianei, înainte ca adolescenta să își ia iubitul de mână și să se arunce în fața TIR-ului: „I-a zis să nu plece”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Mitul produselor „naturale” în îngrijirea pielii: ce spun dermatologii