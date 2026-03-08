Prima pagină » Sport » Programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele

08 mart. 2026, 18:29, Sport
Oţelul Galaţi a fost învinsă de Hermannstadt, 0-2, în etapa 30 a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gazde au fost eliminaţi trei jucători, Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85, și golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85.

Unirea Slobozia are meci acum cu FC Argeș, dar rămâne pe locul 14 în clasament indiferent de rezultat.

Locurile 1 și 2 din play-out joacă semifinala barajului de Conference League și câștigătoare se va duela cu locul 3 din play-off.

Programul complet din play-out

Locurile 7 și 8 au baraj de promovare/menținere în Superliga, unde vor juca cu locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii 2, și locurile 9 și 10 retrogradează în Liga 2.

Program play-out Superliga

Etapa 1:

FCSB – Metaloglobus

UTA – Hermannstadt

Botoșani – Slobozia

Oțelul – Csikszereda

Farul – Petrolul

Etapa 2:

FCSB – UTA

Hermannstadt – Botoșani

Slobozia – Oțelul

Csikszereda – Farul

Metaloglobus – Petrolul

Etapa 3:

Botoșani – FCSB

UTA – Metaloglobus

Oțelul – Hermannstadt

Farul – Slobozia

Petrolul – Csikszereda

Etapa 4:

FCSB – Oțelul

UTA – Botoșani

Hermannstadt – Farul

Slobozia – Petrolul

Metaloglobus – Csikszereda

Etapa 5:

Farul – FCSB

Oțelul – UTA

Botoșani – Metaloglobus

Petrolul – Hermannstadt

Csikszereda – Slobozia

Etapa 6:

FCSB – Petrolul

UTA – Farul

Botoșani – Oțelul

Hermannstadt – Csikszereda

Metaloglobus – Slobozia

Etapa 7:

Csikszereda – FCSB

Petrolul – UTA

Farul – Botoșani

Oțelul – Metaloglobus

Slobozia – Hermannstadt

Etapa 8:

FCSB – Slobozia

UTA – Csikszereda

Botoșani – Petrolul

Oțelul – Farul

Metaloglobus – Hermannstadt

Etapa 9:

Hermannstadt – FCSB

Slobozia – UTA

Csikszereda – Botoșani

Petrolul – Oțelul

Farul – Metaloglobus

Clasament play-out după înjumătățirea punctelor

1. FCSB – 23 de puncte

2. UTA Arad – 22 de puncte (rotunjire)

3. FC Botoșani – 21 de puncte

4. Oțelul Galați – 21 de puncte (rotunjire)

5. Farul – 19 puncte (rotunjire)

6. Petrolul – 16 puncte

7. Csikszereda – 16 puncte

8. Unirea Slobozia – 12 puncte (nu e calculat meciul cu FC Argeș)

9. Hermannstadt – 12 puncte (rotunjire)

10. Metaloglobus – 6 puncte

