Programul complet din play-out

Oţelul Galaţi a fost învinsă de Hermannstadt, 0-2, în etapa 30 a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gazde au fost eliminaţi trei jucători, Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85, și golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85.
Unirea Slobozia are meci acum cu FC Argeș, dar rămâne pe locul 14 în clasament indiferent de rezultat.
Locurile 1 și 2 din play-out joacă semifinala barajului de Conference League și câștigătoare se va duela cu locul 3 din play-off.
Locurile 7 și 8 au baraj de promovare/menținere în Superliga, unde vor juca cu locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii 2, și locurile 9 și 10 retrogradează în Liga 2.
Program play-out Superliga
Etapa 1:
FCSB – Metaloglobus
UTA – Hermannstadt
Botoșani – Slobozia
Oțelul – Csikszereda
Farul – Petrolul
Etapa 2:
FCSB – UTA
Hermannstadt – Botoșani
Slobozia – Oțelul
Csikszereda – Farul
Metaloglobus – Petrolul
Etapa 3:
Botoșani – FCSB
UTA – Metaloglobus
Oțelul – Hermannstadt
Farul – Slobozia
Petrolul – Csikszereda
Etapa 4:
FCSB – Oțelul
UTA – Botoșani
Hermannstadt – Farul
Slobozia – Petrolul
Metaloglobus – Csikszereda
Etapa 5:
Farul – FCSB
Oțelul – UTA
Botoșani – Metaloglobus
Petrolul – Hermannstadt
Csikszereda – Slobozia
Etapa 6:
FCSB – Petrolul
UTA – Farul
Botoșani – Oțelul
Hermannstadt – Csikszereda
Metaloglobus – Slobozia
Etapa 7:
Csikszereda – FCSB
Petrolul – UTA
Farul – Botoșani
Oțelul – Metaloglobus
Slobozia – Hermannstadt
Etapa 8:
FCSB – Slobozia
UTA – Csikszereda
Botoșani – Petrolul
Oțelul – Farul
Metaloglobus – Hermannstadt
Etapa 9:
Hermannstadt – FCSB
Slobozia – UTA
Csikszereda – Botoșani
Petrolul – Oțelul
Farul – Metaloglobus
1. FCSB – 23 de puncte
2. UTA Arad – 22 de puncte (rotunjire)
3. FC Botoșani – 21 de puncte
4. Oțelul Galați – 21 de puncte (rotunjire)
5. Farul – 19 puncte (rotunjire)
6. Petrolul – 16 puncte
7. Csikszereda – 16 puncte
8. Unirea Slobozia – 12 puncte (nu e calculat meciul cu FC Argeș)
9. Hermannstadt – 12 puncte (rotunjire)
10. Metaloglobus – 6 puncte