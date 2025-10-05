Demisie în Superliga: a plecat Sabău de la Cluj! Cine ar putea fi succesorul

Ovidiu Ioan Sabău (57 de ani) a demisionat de la formația Universitatea Cluj, locul 4 în sezonul trecut al Superligii de fotbal.

„Moțu” este al treilea tehnician demisionar din acest campionat după Dan Petrescu (CFR Cluj) și Liviu Ciobotariu (Petrolul Ploiești). Numele vehiculate sunt Ionuț Badea și italianul Maurizio Trombetta.

Demisie î n Superliga : a plecat Sab ău de la Cluj! Cine ar putea fi succesorul

FK Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, pe Universitatea Cluj, în etapa a 12-a din Superligă. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană.

„E o situație greu de gestionat pentru mine. O să am o discuție cu cei din conducere, să găsim o cale să reziliem contractul.

Cred că este cea mai bună soluție pentru echipă. Nu contează persoana mea, contează echipa. Am cerut rezilierea și înainte să înceapă campionatul, în perioada de pregătire, dar nu au acceptat-o.

Sper ca acum, pentru binele echipei, să accepte o discuție și o reziliere a contractului.

329, cifra lui Ioan Ovidiu Sabău

Au fost trei ani superbi. De două ori am venit la echipă într-o situație extrem de dificilă, mai ales în primul an, a fost cea mai grea perioadă a carierei mele, pentru că se putea lega retrogradarea de numele meu”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

Meciul a reprezentat partida cu numărul 329 pentru antrenorul Ioan Ovidiu Sabău pe prima scenă a fotbalului românesc. Clujenii nu au mai câștigat de patru etape în acest sezon, având două egaluri și două eșecuri.

Nu m-am gândit la absolut niciun nume de antrenor, vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume Radu Constantea, președinte U Cluj

