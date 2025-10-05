Prima pagină » Sport » Demisie în Superliga de FOTBAL: a plecat Sabău de la Cluj! Cine ar putea fi succesorul

Demisie în Superliga de FOTBAL: a plecat Sabău de la Cluj! Cine ar putea fi succesorul

05 oct. 2025, 09:27, Sport
Demisie în Superliga de FOTBAL: a plecat Sabău de la Cluj! Cine ar putea fi succesorul

Ovidiu Ioan Sabău (57 de ani) a demisionat de la formația Universitatea Cluj, locul 4 în sezonul trecut al Superligii de fotbal.

Moțu” este al treilea tehnician demisionar din acest campionat după Dan Petrescu (CFR Cluj) și Liviu Ciobotariu (Petrolul Ploiești). Numele vehiculate sunt Ionuț Badea și italianul Maurizio Trombetta.

Demisie în Superliga: a plecat Sabău de la Cluj! Cine ar putea fi succesorul

FK Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, pe Universitatea Cluj, în etapa a 12-a din Superligă. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană.

E o situație greu de gestionat pentru mine. O să am o discuție cu cei din conducere, să găsim o cale să reziliem contractul.

Cred că este cea mai bună soluție pentru echipă. Nu contează persoana mea, contează echipa. Am cerut rezilierea și înainte să înceapă campionatul, în perioada de pregătire, dar nu au acceptat-o.

Sper ca acum, pentru binele echipei, să accepte o discuție și o reziliere a contractului.

329, cifra lui Ioan Ovidiu Sabău

Au fost trei ani superbi. De două ori am venit la echipă într-o situație extrem de dificilă, mai ales în primul an, a fost cea mai grea perioadă a carierei mele, pentru că se putea lega retrogradarea de numele meu”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

Meciul a reprezentat partida cu numărul 329 pentru antrenorul Ioan Ovidiu Sabău pe prima scenă a fotbalului românesc. Clujenii nu au mai câștigat de patru etape în acest sezon, având două egaluri și două eșecuri.

Nu m-am gândit la absolut niciun nume de antrenor, vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume

Radu Constantea, președinte U Cluj

Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele”

Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Cancan.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Secretul succesului lui Călin Georgescu și George Simion. Remus Ștefureac: Au ascuns acest lucru în campania electorală
Evz.ro
UE obligă firmele să anunțe public salariile pentru fiecare post. Angajatorii sunt revoltați
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață” în viziunea Papei Leon?
ACTUALITATE Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”
09:18
Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”
ACTUALITATE Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago
08:52
Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago
ACTUALITATE  Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică
08:17
 Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică
ACTUALITATE Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică
07:48
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică
HOROSCOP Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
07:21
Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
EXCLUSIV Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
07:20
Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”