Rapid e pe primul loc în Superliga, după ce a învins pe Dinamo, 3-2, într-un meci din prima etapă a play-off-ului.

Dinamo a condus de două ori, dar Rapid a întors scorul. Au marcat Constantin Grameni (38), Claudiu Petrila (67), Cătălin Vulturar (85), respectiv Daniel Armstrong (9 – penalty) și Cătălin Cîrjan (47).

Pe final Matteo Duțu a primit cartonaș galben, minutul 90+3, oaspeții acuzând și probleme de arbitraj. Au cerut un fault al lui Borza asupra lui Musi, înainte de golul lui Petrila.

Arbitru a fost Istvan Kovacs, asistenți au fost Ferencz Tunyogi și Ioan Alexandru Corb, iar în camera VAR s-a aflat Cătălin Popa și asistent video a fost Stelian Slabu.

„Frustrarea e cuvântul care să descrie asta. A fost greu. Ce aș putea spune? Ascultați, sunt aici de doi ani. N-am spus nimic de arbitraj. Marți, am fost la întâlnire cu domnul Vassaras și am avut o conversație cu el, i-am spus că Dinamo nu este respectată de arbitri.

Simt că nu avem respect ca echipă. N-am văzut respect față de noi în această decizie. Pentru mine e dureros. Niciodată nu vreau să judec oamenii, toată lumea face greșeli, dar această decizie este lipsită de respect.

Mă întrebați despre sentimentele mele și despre asta vă vorbesc. De doi ani am mers de la retrogradare, cu diferiți arbitri, decizii diferite, și simt că nu suntem respectați. Pot spune asta după doi ani și ceva.

Eu sunt aici pentru club. Sunt aici să protejez interesele acestui club. Când joc prost și pierd, nu am nimic de spus. Ce am văzut astăzi nu e ce am vorbit la întâlnirea cu Vassaras. Nu vorbesc despre decizie, ci despre ce simt. Dacă ești un club mare cred că lucrurile ar trebuie să arate diferit. Nu am cerut nimic, doar să simt respect. În acest moment simt că este diferit.

Am avut personalitate, am început bine, ne-am adaptat tactic să îi forțăm să iasă din zona de confort și să atacăm în spațiul din spatele lor. Am avut momente bune, momente proaste, dar, per total, am avut o prestație bună. Va fi o luptă aspră.

Fiecare meci este foarte important, fiecare punct e important, fiecare decizie e importantă. E greu de crezut că s-a luat o asemenea decizie. Nu am văzut faza la Duțu. Este multă muncă și e un moment important. Nu mergem acum la următorul meci cum am fi mers dacă era altă decizie. Avem probleme. Am avut momente grele din prima zi la Dinamo. Vom vedea ce se întâmplă. Vom continua să căutăm soluții”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.