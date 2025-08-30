Prima pagină » Sport » Rapid – UTA, 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea a suferit prima înfrângere a sezonului

Rapid – UTA, 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea a suferit prima înfrângere a sezonului

30 aug. 2025, 10:59, Sport
Rapid - UTA, 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea a suferit prima înfrângere a sezonului

Rapid a învins cu 2-0 pe UTA, în primul meci al etapei a opta din Superliga. Echipa din Giulești este a doua în clasament, cu 18 puncte, iar arădenii pierd primul meci din campionat şi sunt pe trei în Superliga, cu 13 puncte.

Au marcat Denis Ciobotariu (minutul 13) și Alexandru Dobre (minutul 30).

Au jucat echipele:

Rapid: Aioani – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – K. Keita, Hromada (Vulturar 75) – Al. Dobre, T. Christensen (Jambor 90), Petrila (Gojkovic 90) – Koljic (Baroan 75). Antrenor: Costel Gâlcă

UTA: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Benga, Padula (Alomerovic 26) – Ov. Popescu (Sota Mino 46), Van Durmen (Hrezdac 79) – V. Costache (M. Coman 46), A. Roman (Vlăsceanu 69), Tzionid – Hakim Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea

Rapid – UTA 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea a suferit prima înfrângere a sezonului

„Nu am făcut un meci strălucit, o primă repriză foarte slabă, ne-au dominat și au impus ritmul, multe greșeli individuale, nu am reușit să le punem aproape deloc probleme. Am revenit de la cabine puțin mai bine, dar nu cu un joc prea mult schimbat sau o presiune prea mare. Am pierdut un om important din apărare în minutul 20, s-a văzut.

Felicit echipa Rapidului, mult mai determinată, o calitate superioară față de ce am arătat noi. Ne-am dorit să mergem și în cupă mai departe, am gestionat cât am putut de bine situația, dar contrar așteptărilor noastre nu ne-am prezentat bine. O să facem o analiză, e devreme să mă gândesc, totul este mental, important este să îți depășești condiția dacă vrei să te bați la obiective importante.

Au trecut 8 etape, vorbim de prima înfrângere după 8 etape, deci este în regulă. Exersăm, vom exersa, pierdem puncte pe nesincronizări, e vorba de responsabilitate, trebuie să lucrăm și mai mult, aici este cheia, până vor înțelege ce avem de făcut. Mi-a fost greu să văd ce a fost la Petrila, a existat VAR-ul, nu știu dacă 2-0 sau 3-0 ar fi schimbat ceva.

Meciul s-a câștigat de către echipa gazdă la atitudine și plus valoare în duelurile de 1 la 1. Trebuie să fim echilibrați, e foarte ușor să cazi în partea cealaltă și să nu reușești să câștigi mai multe meciuri, nu știu cât de conștienți sunt suporterii noștri, nu cred că se gândeau așa departe. Obiectivul este să câștigăm puncte, am luat puncte bune, vom încerca de meciul următor să reluăm seria victoriilor”, a spus Adrian Mihalcea, la Digi Sport.

Mediafax
