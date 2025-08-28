Costel Gâlcă, primele CRITICI pe care le primește de la patronii Rapidului! „Vrem să jucăm altfel”

Apar primele critici din partea patronilor de la Rapid adresate antrenorului Costel Gâlcă. Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului, admite că echipa antrenată de fostul internațional român nu practică fotbalul așteptat de întreaga suflare „alb-vișinie”.

„Vrem să jucăm altfel”, spune Angelescu.

Rapidul, pe 2, dar cu multe …lipsuri

Chiar dacă este pe 2 în Liga 1, Rapidul nu încântă prin joc și nu puține sunt vocile care susțin că și anul acesta poate fi un sezon ratat.

Angelescu insistă asupra faptului că echipa pregătită de Gâlcă alternează reprize bune cu altele mai slabe și nu reușește, încă, să mențină un nivel constant pe tot parcursul meciurilor.

„Nu sunt deloc mulţumit de repriza a doua cu Metaloglobus (n.r. – scor 2-1 pentru giuleșteni), mai ales după minutul 40. Am fost mulţumit că am început bine şi am dat două goluri, dar după ce am luat golul am jucat slab. E normal că n-am cum să fiu mulţumit. Noi trebuie să arătăm altfel”, a declarat Angelescu.

Pe de altă parte, președintele giuleștenilor a explicat că schimbarea de stil impusă de antrenorul Costel Gâlcă presupune dominarea jocului și controlul posesiei: „În afară de Craiova, care are un început senzaţional, nicio echipă din campionat nu are un meci întreg bun. Ce mă bucură e că ştiu că nu suntem unde ne dorim să fim ca intensitate, avem reprize foarte bune şi slabe, dar am luat punctele şi e foarte important. E o schimbare de stil, Costel a venit cu o altă mentalitate, vrem să dominăm, să avem posesia. Vrem să jucăm altfel, iar lucrurile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Cred că suntem pe drumul cel bun. A spus-o şi Costel că nu suntem mulţumiţi de jocul echipei din repriza a doua, la Rapid dorim mai mult, iar suporterilor le transmit că se poate 100%. Jucătorii pot, îi vedem la antrenamente, iar cu timpul trebuie să ţinem mai mult de 45-60 de minute”.

După primele șapte etape, Rapid se află pe locul doi în Superliga, cu 15 puncte, la patru puncte în spatele liderului Craiova.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rapid, cu sabia deasupra capului: riscă depunctarea și chiar excluderea din Liga 1! Ce s-a întâmplat

Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”