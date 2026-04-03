Răzvan Burleanu, prima reacție, pentru Gândul, după ce Mircea Lucescu a suferit un infarct: Familia este acolo cu el oră de oră

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a făcut primele declarații la aflarea veștii că Mircea Lucescu, care până de curând a fost antrenorul echipei naționale, a suferit un infarct.

Președintele FRF s-a arătat surprins de vestea care a zguduit lumea fotbalului în această dimineață și a declarat că nu are detalii cu privire la situația medicală a legendarului antrenor.

”Nu știu nimic. Aflu acum pentru prima dată. Având în vedere starea lui medicală, cel mai indicat este să vorbiți cu familia. Familia este acolo cu el oră de oră, dar eu chiar nu știu nimic”, a spus Răzvan Burleanu, pentru Gândul.

Mircea Lucescu ar fi făcut infarct azi

Mircea Lucescu a suferit un infarct în această dimineață la spital, susțin surse medicale pentru ProSport. Fostul selecționer al Naționalei era internat, după ce duminică a leșinat, în timpul cantomentului.

Mircea Lucescu a fost internat duminică la spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău și a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia, unde avea antrenament cu naționala de fotbal a României. Azi, surse medicale au precizat pentru ProSport că fostul selecționer, în vârstă de 80 de ani, a suferit un infarct. Ulterior acestui incident, atrenorul a rămas spitalizat pentru monitorizare.