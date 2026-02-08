Lindsey Vonn a căzut în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo.

Campioana olimpică din 2010 a rămas întinsă, a primit repede îngrijiri medicale și a fost transportată cu un elicopter la spital.

Vonn și-a încheiat cariera în 2019, după probleme mari la genunchiul drept, dar a revenit și în acest sezon a câștigat două curse.

Reacții după accidentul lui Lindsey Vonn

Tina Maze, expert Eurosport: „Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile și, pentru a participa la cursă, cred că a riscat prea mult și de aceea s-a produs un astfel de accident. Desigur, dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Dar noi toți o cunoaștem pe Lindsey. Este decizia ei, ea a vrut să facă asta indiferent de consecințe și asta a făcut. Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă și toți cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea”.

Viktoria Rebensburg a spus: „Știam că astăzi fie va avea un accident riscând totul, fie va câștiga o medalie. Să sperăm că, în final, nu va fi prea grav pentru ea”. Iar, Andre Myhrer, expert în schi alpin și medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2018, a declarat: „O înțelegi în situația ei. A făcut tot ce a putut pentru a ajunge în acest punct, Jocurile Olimpice au fost marele ei obiectiv. Desigur, face tot ce poate pentru a fi la linia de start. Întrebarea este dacă este o decizie înțeleaptă, ceea ce, de fapt, nu este deloc, dar îi înțeleg decizia de a fi acolo și de a concura. Dar nu a fost foarte plăcut să asist la asta. Îmi pare rău pentru ea și sper din suflet să nu fie ceva atât de grav pe cât pare”.