Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că fundașul Kennedy Boateng vrea să plece de la echipă.

Apărătorul de 29 de ani nu-și prelungește contractul ce se încheie în vară, chiar dacă șefii au negociat în mai multe rânduri cu el și păreau că se vor înțelege după discuția din cantonamentul din Antalya.

Kennedy Boateng a venit de un an și jumătate la Dinamo, are 57 de meciuri la roș-albi, 24 de jocuri sunt în acest sezon, iar de marcat a reușit de patru ori.

Kennedy Boateng vrea să plece de la Dinamo

„E clar că Boateng nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile. Are și o discuție să plece de acum, dar clubul nu cred că va acționa în sensul ăsta. Situația e complexă. El a semnat când eram în insolvență, aveam niște limite. Din contractul cu Boateng, clubul a scos maximum. A avut un jucător pe care s-a putut baza, la un preț corect pentru campionatul românesc. Oferta e din afară, de la un club care își permite să plătească”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Ce transferuri vrea să facă Dinamo

„Avem alte opțiuni pentru atac, cele care erau înainte să rezilieze Perica nu mai sunt valabile. Lucrurile în zona asta nu se pot întâmpla ca la carte. Deși noi încercăm să structurăm cât mai mult, la transferuri nu poți avea predictibilitate. S-ar putea să controlezi 7 factori din 8, dar acel un factor să fie decisiv. O afacere care e aproape finalizată își pierde valabilitatea pentru că unul dintre factori nu se aliniază.

Noi mai căutăm un mijlocaș central și un atacant. Ce trebuie să știe suporterii. Noi suntem aliniați (n.red. – conducerea și Kopic). Pe deciziile apropo de jucători, suntem aliniați, pentru că, de la momentul la care s-a întâmplat să prelungim cu Mister, am subliniat că are un rol mai mult decât al unui simplu antrenor, care doar primește jucători și îi antrenează.

Noi avem niște liste pe care ne uităm, avem discuții cu jucătorii, cu agenții, lucrurile sunt în mișcare. Am spus că nu e o prioritate să închidem acum cu Gnahore. Prioritățile au fost să închidem cu Perica, să vedem ce facem cu Boateng, să vedem ce putem aduce, pentru că am avut 3-4 discuții care au fost aproape să se încheie cu succes. Noi avem discuții și cu Gnahore. El a arătat că se simte foarte bine aici, eu știu ce discuții aud”, a completat Andrei Nicolescu.

Dinamo și Perica au încheiat contractul recent.