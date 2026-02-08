Prima pagină » Sport » Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”

Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”

08 feb. 2026, 15:23, Sport
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că fundașul Kennedy Boateng vrea să plece de la echipă.

Apărătorul de 29 de ani nu-și prelungește contractul ce se încheie în vară, chiar dacă șefii au negociat în mai multe rânduri cu el și păreau că se vor înțelege după discuția din cantonamentul din Antalya.

Kennedy Boateng a venit de un an și jumătate la Dinamo, are 57 de meciuri la roș-albi, 24 de jocuri sunt în acest sezon, iar de marcat a reușit de patru ori.

Kennedy Boateng vrea să plece de la Dinamo

„E clar că Boateng nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile. Are și o discuție să plece de acum, dar clubul nu cred că va acționa în sensul ăsta. Situația e complexă. El a semnat când eram în insolvență, aveam niște limite. Din contractul cu Boateng, clubul a scos maximum. A avut un jucător pe care s-a putut baza, la un preț corect pentru campionatul românesc. Oferta e din afară, de la un club care își permite să plătească”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Ce transferuri vrea să facă Dinamo

„Avem alte opțiuni pentru atac, cele care erau înainte să rezilieze Perica nu mai sunt valabile. Lucrurile în zona asta nu se pot întâmpla ca la carte. Deși noi încercăm să structurăm cât mai mult, la transferuri nu poți avea predictibilitate. S-ar putea să controlezi 7 factori din 8, dar acel un factor să fie decisiv. O afacere care e aproape finalizată își pierde valabilitatea pentru că unul dintre factori nu se aliniază.

Noi mai căutăm un mijlocaș central și un atacant. Ce trebuie să știe suporterii. Noi suntem aliniați (n.red. – conducerea și Kopic). Pe deciziile apropo de jucători, suntem aliniați, pentru că, de la momentul la care s-a întâmplat să prelungim cu Mister, am subliniat că are un rol mai mult decât al unui simplu antrenor, care doar primește jucători și îi antrenează.

Noi avem niște liste pe care ne uităm, avem discuții cu jucătorii, cu agenții, lucrurile sunt în mișcare. Am spus că nu e o prioritate să închidem acum cu Gnahore. Prioritățile au fost să închidem cu Perica, să vedem ce facem cu Boateng, să vedem ce putem aduce, pentru că am avut 3-4 discuții care au fost aproape să se încheie cu succes. Noi avem discuții și cu Gnahore. El a arătat că se simte foarte bine aici, eu știu ce discuții aud”, a completat Andrei Nicolescu.

Dinamo și Perica au încheiat contractul recent.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren
14:57
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren
SPORT Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români vor evolua duminică
11:08
Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români vor evolua duminică
SPORT Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
08:42
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
SPORT Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
08:31
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
MUZICĂ Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
06:00
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Fructul călugărului: dulceață fără zahăr, cu o istorie surprinzătoare
INEDIT Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
15:22
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
EXCLUSIV Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
15:00
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
ECONOMIE Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
14:45
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
DECES Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
14:34
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
ULTIMA ORĂ Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
14:24
Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează
14:00
Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează

Cele mai noi

Trimite acest link pe