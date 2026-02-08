Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul

Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit un accident devastator în finala de schi feminin la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina, relatează Sky News.

Marea campioană din Statele Unite, în vârstă de 41 de ani, și-a rupt ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul stâng, într-un accident la o cursă de Cupă Mondială în Elveția, pe 30 ianuarie, dar a fost hotărâtă să concureze totuși la Jocurile Olimpice.

Astăzi, la doar 13 secunde după startul ultimei sale curse, la Cortina, în nordul Italiei, Vonn a căzut pe pârtie, după ce a lovit un steag de slalom în timp ce se afla în aer.

Atleta din echipa SUA a fost auzită țipând după accident, în timp ce medicii se grăbeau spre ea. Apoi a fost legată de o targă și transportată cu elicopterul la spital.

Starea ei nu este cunoscută momentan. Coechipierul lui Vonn, Breezy Johnson, era în frunte în momentul accidentului.

Vonn era considerată o sportivă cu potențial de medalie în ciuda rupturii de ligament încrucișat anterior și a finalizat două antrenamente impresionante la începutul acestei săptămâni, scrie Sky News.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români vor evolua duminică

JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA