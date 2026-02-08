Prima pagină » Sport » Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren

Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren

08 feb. 2026, 14:57, Sport
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren

CFR Cluj a primit o amendă de 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancționată cu 15.000 de lei.

La CFR – U Cluj, 3-2, au fost incidente la final, când antrenorul „studenților” Cristiano Bergodi s-a încăierat cu Cordea și apoi cu Muhar. Fanii lui U au vrut să intre pe teren și jandarmii au intervenit în forță, cu sprayuri lacrimogene.

Jandarmeria din Cluj a emis un comunicat în care a explicat ce s-a întâmplat la meciul de la Cluj.

Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia” arată Jandarmeria.

S-au întocmit dosare penale penale pentru nerespectarea regimului materialele explozive şi pentru încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.

Au fost și şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare de 37.100 de lei. „Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. De asemenea, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an” notează jandarmii.

Cristiano Bergodi a luat cartonaș roșu pentru incidentele de la finalul meciului și riscă suspendare de până la 12 luni, conform regulamentului disciplinar FRF. Articolul 57 din Regulamentul Disciplinar arată că „fapta unui oficial, inclusiv jucătorul în afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni”.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”
15:23
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”
SPORT Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români vor evolua duminică
11:08
Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români vor evolua duminică
SPORT Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
08:42
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
SPORT Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
08:31
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
MUZICĂ Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
06:00
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Fructul călugărului: dulceață fără zahăr, cu o istorie surprinzătoare
INEDIT Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
15:22
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
EXCLUSIV Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
15:00
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
ECONOMIE Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
14:45
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
DECES Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
14:34
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
ULTIMA ORĂ Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
14:24
Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează
14:00
Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează

Cele mai noi

Trimite acest link pe