CFR Cluj a primit o amendă de 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancționată cu 15.000 de lei.

La CFR – U Cluj, 3-2, au fost incidente la final, când antrenorul „studenților” Cristiano Bergodi s-a încăierat cu Cordea și apoi cu Muhar. Fanii lui U au vrut să intre pe teren și jandarmii au intervenit în forță, cu sprayuri lacrimogene.

Jandarmeria din Cluj a emis un comunicat în care a explicat ce s-a întâmplat la meciul de la Cluj.

Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia” arată Jandarmeria.

S-au întocmit dosare penale penale pentru nerespectarea regimului materialele explozive şi pentru încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.

Au fost și şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare de 37.100 de lei. „Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. De asemenea, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an” notează jandarmii.

Cristiano Bergodi a luat cartonaș roșu pentru incidentele de la finalul meciului și riscă suspendare de până la 12 luni, conform regulamentului disciplinar FRF. Articolul 57 din Regulamentul Disciplinar arată că „fapta unui oficial, inclusiv jucătorul în afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni”.