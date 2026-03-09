Prima pagină » Sport » Interul lui Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan. Ce spune antrenorul român

Interul lui Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan. Ce spune antrenorul român

09 mart. 2026, 09:19, Sport
Interul lui Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan. Ce spune antrenorul român

Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, e nemulțumit de cei din ofensiva echipei sale, Bonny și Esposito, după eșecul cu AC Milan, 0-1. Golul a fost înscris de Pervis Estupinan, în minutul 35.

Spre finalul meciului, cei de la Inter au cerut penalty pentru un henț al lui Ricci, dar Chivu nu a contestat arbitrajul.

Inter avea 15 meciuri fără înfrângere, 14 victorii și un egal. Conduce în Serie A, 67 de puncte, iar pe locul doi e AC Milan, 60 de puncte.

Interul lui Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan. Ce spune antrenorul român

„Am avut o primă repriză modestă, în care am și primit gol. În partea a doua am turat motoarele și am încercat să jucăm mai bine. Am avut câteva ocazii, apoi am încercat să le desfacem blocul defensiv foarte jos, schimbând și sistemul de joc, dar nu am reușit să egalăm. Am fost impreciși. Am ajuns în flancuri fără a avea o ocazie clară, o minge descoperită pe care să o centrăm. Centrările noastre au devenit o țintă ușoară pentru fundașii lor, pentru că nu am reușit niciodată să anticipăm și să lovim mingea. Dar repet, a fost o primă repriză slabă, fără dinamism.

Ei ne-au așteptat grupați în defensivă, mizând pe contraatac. Trebuie să ridicăm nivelul, continuând să facem lucrurile bune pe care le-am realizat până acum. Am fi putut și ar fi trebuit să facem mai bine. Jocul depinde întotdeauna de munca atacanților, care au fost deficitari, mai ales în prima repriză. Dar asta nu e o scuză. Sunt mulțumit de ceea ce au încercat să facă ei doi. Este întotdeauna minunat pentru un jucător tânăr să joace aceste meciuri. Ar fi trebuit să facem mai bine, ar fi trebuit să profităm de ocazii. Diferența este tot de șapte puncte. Trebuie să continuăm să avem prestațiile noastre obișnuite. Nu se schimba nimic chiar dacă rezultatul de astăzi ar fi fost altul”, a spus Cristian Chivu, potrivit fcinternews.it.

Recomandarea video

Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
I-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?

Cele mai noi

Trimite acest link pe