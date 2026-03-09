Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, e nemulțumit de cei din ofensiva echipei sale, Bonny și Esposito, după eșecul cu AC Milan, 0-1. Golul a fost înscris de Pervis Estupinan, în minutul 35.

Spre finalul meciului, cei de la Inter au cerut penalty pentru un henț al lui Ricci, dar Chivu nu a contestat arbitrajul.

Inter avea 15 meciuri fără înfrângere, 14 victorii și un egal. Conduce în Serie A, 67 de puncte, iar pe locul doi e AC Milan, 60 de puncte.

Interul lui Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan. Ce spune antrenorul român

„Am avut o primă repriză modestă, în care am și primit gol. În partea a doua am turat motoarele și am încercat să jucăm mai bine. Am avut câteva ocazii, apoi am încercat să le desfacem blocul defensiv foarte jos, schimbând și sistemul de joc, dar nu am reușit să egalăm. Am fost impreciși. Am ajuns în flancuri fără a avea o ocazie clară, o minge descoperită pe care să o centrăm. Centrările noastre au devenit o țintă ușoară pentru fundașii lor, pentru că nu am reușit niciodată să anticipăm și să lovim mingea. Dar repet, a fost o primă repriză slabă, fără dinamism.

Ei ne-au așteptat grupați în defensivă, mizând pe contraatac. Trebuie să ridicăm nivelul, continuând să facem lucrurile bune pe care le-am realizat până acum. Am fi putut și ar fi trebuit să facem mai bine. Jocul depinde întotdeauna de munca atacanților, care au fost deficitari, mai ales în prima repriză. Dar asta nu e o scuză. Sunt mulțumit de ceea ce au încercat să facă ei doi. Este întotdeauna minunat pentru un jucător tânăr să joace aceste meciuri. Ar fi trebuit să facem mai bine, ar fi trebuit să profităm de ocazii. Diferența este tot de șapte puncte. Trebuie să continuăm să avem prestațiile noastre obișnuite. Nu se schimba nimic chiar dacă rezultatul de astăzi ar fi fost altul”, a spus Cristian Chivu, potrivit fcinternews.it.