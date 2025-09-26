Prima pagină » Sport » Știm meciurile din Cupa României! Craiova, FCSB și Petrolul în aceeași grupă

26 sept. 2025, 19:20, Sport
FRF a decis care sunt meciurile din Cupa României, faza finală. Casa Fotbalului a găzduit, vineri, tragerea la sorţi a fazei grupelor, ediţia 2025-2026.

Tragerea la sorţi s-a efectuat într-un nou format, de trei invitaţi speciali, foşti internaţionali prezenţi cu naţionala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje.

Inaugurat acum trei ani, actualul format al Cupei României propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cele mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câștigătoare din play-off.

Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

  • Grupa A

Etapa 1: CSM Slatina – CFR Cluj, CSC Dumbrăviţa – FC Rapid 1923, Metaloglobus – Campionii FC Argeş

Etapa 2: Metaloglobus – CFR Cluj, Campionii FC Argeş – FC Rapid 1923, CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina

Etapa 3: CFR Cluj – FC Rapid 1923, CSM Slatina – Metaloglobus, CSC Dumbrăviţa – Campionii FC Argeş

  • Grupa B

Etapa 1: CS Sănătatea – Universitatea Craiova, CS Gloria Bistriţa – FCSB, UTA Arad – ACS Petrolul 52

Etapa 2: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova, UTA Arad – FCSB, CS Sănătatea – CS Gloria Bistriţa

Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52, CS Gloria Bistriţa – UTA Arad

  • Grupa C

Etapa 1: Metalul Buzău – Universitatea Cluj, Sporting Lieşti Oţelul Galaţi, AFK Csikszereda – Sepsi OSK

Etapa 2: Sepsi OSK – Universitatea Cluj, AFK CsikszeredaOţelul Galaţi, Sporting Lieşti – Metalul Buzău

Etapa 3: Universitatea Cluj Oţelul Galaţi, Metalul Buzău – Sepsi OSK, Sporting Lieşti – AFK Csikszereda

  • Grupa D

Etapa 1: CS Dinamo Bucureşti – Dinamo 1948, Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt, AFC Botoşani – Farul Constanţa

Etapa 2: Farul Constanţa – Dinamo 1948, AFC Botoşani – AFC Hermannstadt, CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna

Etapa 3: Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt, CS Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa, Concordia Chiajna – AFC Botoşani

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se vor califica în faza sferturilor de finală.

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026
