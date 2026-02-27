Prima pagină » Sport » O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă

27 feb. 2026, 14:51, Sport
Aproximativ 100 de tineri schiori concurează pe 5 și 6 martie în cea de-a VIII-a ediție a competiției care a reînviat o tradiție din anii ’70.

Cei mai buni tineri schiori din România vor concura pentru podium în probele de Slalom Uriaș și Slalom pe 5 și 6 martie, pe Pârtia Lupului Superior din Poiana Brașov, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Cupei Teleferic, competiție de schi alpin dedicată copiilor și tineretului, organizată de Teleferic Grand Hotel în parteneriat cu Federația Română de Schi și Biathlon și Primăria Municipiului Brașov.

La start vor fi aliniați aproximativ 100 de sportivi, fete și băieți, din categoriile HC, U14 și U16 – schiori cu vârste de 12, 14 și 16 ani, considerați printre cei mai promițători tineri performeri ai momentului din schiul alpin românesc.

Competiție la standarde internaționale pe o pârtie pregătită pentru performanță

Pârtia de concurs va fi amenajată la standarde internaționale, inclusiv cu zăpadă artificială. „Vorbim despre o competiție la un standard foarte ridicat, cum nu se organizează, de regulă, în România, adresată copiilor și tinerilor de 12, 14 și 16 ani. Ne dorim ca, prin astfel de competiții, să promovăm schiul alpin în rândul copiilor și, mai mult decât atât, în rândul performerilor. Cupa Teleferic este o rampă de lansare pentru schiori, de a ne reprezenta în străinătate la un nivel superior”, declară Răzvan Băneșiu, președintele comitetului de organizare al competiției.

Poiana Brașov va găzdui anul viitor probele de schi alpin din cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European.

Premii în bani pentru primele trei locuri la fiecare probă

Premii în bani la finalul fiecărei probe, atât la categoria fete cât și la categoria băieți:

Locul I: 1.200 lei
Locul II: 1.000 lei
Locul III: 800 lei

  • Locație: Pârtia Lupului Superior, Poiana Brașov
  • Probe: Slalom Uriaș (5 martie) și Slalom (6 martie)

„Cupa Teleferic a fost lansată în 2017, la inițiativa Teleferic Grand Hotel, în parteneriat cu Primăria Brașov, Federația Română de Schi și Biathlon și Sponsori, din dorința de a readuce la viață o competiție cu tradiție în Poiana Brașov, începută încă din anii ’80. Competiția a crescut constant de la an la an. În 2019 numărul participanților aproape s-a dublat față de prima ediție, iar în 2020 am avut 150 de schiori la start. Pandemia a întrerupt temporar această evoluție în 2021, însă evenimentul a revenit în 2022”, explică Ștefan Țînț, principalul promotor al evenimentului.

Au fost și ediții dificile. De pildă, în 2023, lipsa zăpezii a pus serios la încercare organizarea, iar în 2024 condițiile meteorologice extreme – furtună de zăpadă, vânt puternic, troiene – au permis desfășurarea unei singure probe. „A fost o ediție care a demonstrat, însă, determinarea sportivilor și efortul susținut al echipei de organizare. Ediția a VIII-a, din 2026, continuă aceeași misiune asumată încă de la început: menținerea standardelor de calitate și susținerea performanței prin descoperirea și promovarea talentelor din schiul alpin românesc”, mai spune acesta.

Poiana Brașov, pe harta competițiilor internaționale de schi alpin

Cupa Teleferic nu este singura inițiativă prin care sponsorii împreună cu Primaria Brașov au investit în schiul alpin de performanță. Din 2018, oameni de afaceri din Poiană, alături de Federația Română de Schi și Biathlon au reușit să aducă în Poiana Brașov cursa FIS Children Trophy – competiție destinată tinerilor schiori, înscrisă în calendarul internațional.

La prima ediție, în 2018, România s-a clasat pe locul 2 pe națiuni, după Austria. Competiția a crescut an de an, aducând la start schiori din peste zece țări, și a continuat până în 2022. În anii 2021 si 2022, Poiana Brașov a găzduit și Campionatele Naționale ale României la Schi Alpin și FIS Race, cursă cu participare internațională. Împreună, aceste evenimente au așezat stațiunea pe harta competițiilor internaționale de profil și au demonstrat că România poate organiza schi alpin la standarde FIS.

