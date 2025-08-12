Pilotul ucrainean Roman Zelinsky a obținut a treia sa victorie din acest sezon al Campionatului Național de Drift după ce l-a învins în finala etapei de la Arena Națională din Capitală pe Gabi Imre jr, campionul absolut en-titre din RoDrift.

Peste 80 de piloți din șase țări s-au duelat într-unul dintre cele mai așteptate evenimente de automobilism sportiv ale anului, organizat în jurul Arenei Naționale din Capitală.

Ucraineanul Roman Zelinsky, spectacol în jurul Arenei Naționale locul unde trebuie să se joace FCSB – Unirea Slobozia

Locul unde FCSB trebuia să întâlnească Unirea Slobozia, iar meciul a fost mutat în Ghencea. Acesta a programat o competiție la toate cele 4 divizii din RoDrift: Kids, Street Open, Semi Pro și Pro.

În fața a peste 5.000 de spectatori care au rămas până la finalul zilei pentru a urmări battle-urile finale, ucraineanul Zelinsky, pe o Toyota de peste 750 de cai putere, l-a învins în duelul pentru locul 1 pe Gabi Imre jr. În finala mica, Natalia Iocsak a trecut de George Grecu și a completat podiumul.

După victoria de la București, Zelinsky devine marele favorit pentru a deveni primul ucrainean care câștigat titlul de campion în RoDrift. Acesta a strâns 410 puncte după primele patru etape, fiind urmat de Gabi Imre jr, cu 356 de puncte, în timp ce pe 3 se află Claudiu Adam, cu 268.

Finala Semi Pro de la Arena Națională a fost una 100% bulgară, unde victoria i-a revenit lui Iskren Iliev după un battle decisiv cu Boyan Marinov. În finala pentru locul 3, reprezentantul Moldovei, Efim Mazur, a trecut de Rareș Onciuleanu.

Urmează Ploieștiul

La Street Open a fost și finala sezonului, iar noul campion este Răzvan Poteică, acesta fiind urmat în clasamentul final chiar de fratele său Sergiu Poteică, în timp ce pe 3 este Mihai Cristu.

La Kids a devenit campion național un puști de numai 10 ani, Alexis Stan, în timp ce pe 2 și 3 s-au clasat Alexei Manea, respectiv Victor Marin Tuchel.

Marea finală a sezonului 2025 va avea loc luna viitoare, pe 6-7 septembrie, la Ploiești.