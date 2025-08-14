Drita – FCSB, meci din manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, se joacă joi, de la ora 21:00, și în România se poate vedea doar pe platforma online voyo, contra cost.

În Kosovo, partida se va vedea la TV, pe KTV Koha Vision. Dacă trece de FC Drita, FCSB va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de Drita, FCSB va ajunge în play-off-ul Conference League, unde va întâlni câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia).

Unde se poate vedea Drita – FCSB. Niciun post TV nu transmite meciul în România

Elias Charalambous a declarat că șansele de calificare în play-off sunt egale, după ce FCSB a câștigat cu 3-2 pe teren propriu.

„Avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate, știm cât am luptat în prima manșă. Chiar dacă am câștigat în tur, eu cred că șansele sunt 50-50%. Ne așteptăm la un meci greu. Avem energie și ne dorim să înscriem. Nu am venit aici să ne apărăm, este un meci foarte important pentru noi, asta e clar. Echipa și-a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele, precum marile cluburi. Știm că putem face multe lucruri bune. Vom întâlni un adversar puternic, focusat pe meci. Presiune la acest club, la FCSB, este în fiecare zi. Avem presiune în toate meciurile, pentru că vrem să învingem, vrem să jucăm bine, știm asta foarte bine. Știm cine suntem și ce vrem să facem. Eu personal iubesc să fiu sub presiune și jucătorii trebuie să fie sub presiune, pentru că de aceea sunt la FCSB, altfel, n-ar mai fi la acest club. Vom juca pentru suporterii noștri chiar dacă nu vor fi alături de noi. Știm că va fi o atmosferă cu presiune, dar jucătorii mei știu să joace în astfel de meciuri”, a spus Elias Charalambous.