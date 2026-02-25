Cristi Chivu i-a lăsat fără replică pe italieni după ce Inter a fost eliminată din Liga Campionilor. Reacție de mare campion a antrenorului român

Inter Milano a fost eliminată din ediția actuală a Ligii Campionilor încă din faza play-off-ului pentru optimile de finală. La finalul partidei cu Bodo/Glimt, pierdută pe Giuseppe Meazza cu 2-1, Cristi Chivu a avut o reacție de mare campion, scrie PROSPORT.

Gruparea italiană spera să joace din nou finala, la fel cum făcuse în sezonul precedent, dar aventura sa în Liga Campionilor i-a sfârșit înainte de „optimi”.

Bodo/Glimt s-a impus și în Italia

Bodo/Glimt, reprezentanta Norvegiei, s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru Inter. După ce a câștigat cu 3-1 acasă, formația nordică a învins cu 2-1 și la Milano, calificându-se în faza următoare cu scorul general de 5-2.

La finalul întâlnirii, remarcă Prosport, antrenorul Cristi Chivu a avut o reacție de mare campion. Chiar dacă era doborât de emoțiile pierderii unei calificări, tehnicianul român nu s-a ferit de cuvinte și a găsit puterea să-i felicite pe învingători.

„Am încercat tot ce am putut împotriva unei echipe foarte bine organizate. Faptul că nu am reușit să ieșim din impas ne-a creat un confort mental în a face anumite lucruri. Nu am nimic de reproșat băieților, pentru că au încercat tot ce au putut pentru a reuși cu toată energia noastră. În repriza a doua, adversarii au reușit să creeze ceva, marcând două goluri. Există multă dezamăgire.

Din păcate, am întâlnit o echipă cu mult mai multă energie decât a noastră și trebuie să-i felicităm, pentru că merită să avanseze în competiție”, și-a început discursul Cristi Chivu.

În returul de la Milano, Bodo/Glimt a știut cum să își apere avantajul luat pe teren propriu, blocând din start încercările ofensive ale liderului la zi din Serie A.

Pentru Inter, rămâne bătălia pentru titlul de campioană în Italia. „Nerazzurrii” au un meci foarte important etapa următoare, când pe teren propriu întâlnesc formația Genoa, patronată și condusă de omul de afaceri român Dan Șucu.

„Am încercat totul”

„Scopul este să fim competitivi, am spus întotdeauna asta. Nu ne-am gândit niciodată la lucruri îndepărtate și în afara controlului nostru. Din păcate, nu am reușit să fim competitivi în Liga Campionilor. Știm că nivelul este ridicat și, dacă nu ai claritate, vei găsi echipe care te pedepsesc la prima greșeală pe care o faci.

Am forțat jocul direct prin mijlocași și atacanți. La pauză, am cerut mai multă răbdare în a muta mingea pentru a destabiliza acest 4-4-2 dens și organizat, dar nu am putut să o facem decât cu unele centrări. Am avut ocazii mari în careu, dar nu am reușit să le valorificăm. Am încercat totul, având în vedere limitele și punctele noastre forte. E păcat, pentru că dacă am fi reușit să marcăm un gol, poate am fi pus mai multă presiune pe ei.

E greu de găsit energia când joci o dată la 3 zile. Poate că am fi evoluat mai bine dacă atacam diferit suprafața lor de pedeapsă, dar nu am nimic de reproșat băieților. Când ai parte de 10 jucători care se apărau în careu este cu adevărat dificil.

Toată lumea este dezamăgită pentru că am vrut să avansăm și să fim competitivi, chiar dacă știam că nu va fi ușor împotriva unei echipe care a jucat doar 4 meciuri în ultimele două luni. Dăm pagina și mergem mai departe. Liga Campionilor este istorie, dar trebuie să ne felicităm adversarii pentru ceea ce au făcut”, a mai declarat Chivu.

