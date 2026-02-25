Prima pagină » Sport » „EXCLUSIV RAPID” – înainte de meciurile cu Slobozia și Craiova

„EXCLUSIV RAPID” – înainte de meciurile cu Slobozia și Craiova

25 feb. 2026, 11:35, Sport

Căpitanul UEFAntastic al Rapidului vine astăzi în studio-ul nostru, la 20 de ani de la victoriile cu Hertha Berlin, care au dus formația lui Răzvan Lucescu în optimile Cupei UEFA. Nu trăim doar din amintiri. Discutăm și despre prezent cu Vasile Maftei: de la Dinamo la Slobozia și Craiova, de la Maftei, Rada și Marius Constantin la Pașcanu, Bolgado și Ciobotariu. Vorbim și despre bătălia din playoff și încercarea lui Gâlcă de a readuce titlul în Giulești după 23 de ani. Nu neglijăm nici juniorii rapidiști și academia în emisiunea de astăzi.

Vă așteptam alaturi de noi de la 16:45, LIVE pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

