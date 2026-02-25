„Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur

Americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, a fost obligată să dea înapoi medalia de aur pe care a câștigat-o la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Regulamentul i-a impus acest lucru, iar patinatoarea din State s-a conformat, scrie PROSPORT, care detaliază cazul ei.
Liu a obținut două medalii de aur la J.O. 2026: una în proba individuală și una în competiția pe echipe.
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au parte de tot felul de incidente cel puțin neobișnuite, iar pățania patinatoarei Alysa Liu confirmă. Ea a fost nevoită să returneze una dintre medaliile de aur, imediat după ce a câștigat-o.
Învingătoare în două probe la Milano-Cortina, la individual și în competiția pe echipe, americanca a rămas fără medalia la individual, una care avea o însemnătate uriașă: Liu este prima sportivă americană din ultimii 20 de ani care ia aurul olimpic la patinaj artistic.
În timp ce sărbătorea victoria, medalia de aur s-a desprins de panglică și a căzut, deteriorându-se vizibil. Sportiva le-a spus jurnaliștilor din SUA că sărea de bucurie când medalia s-a desprins brusc de la gât și a căzut.
Pentru că era zgâriată, medalia a trebuit returnată, conform regulilor olimpice. Din acest motiv, oficialii au cerut ca medalia să fie returnată pentru a fi înlocuită cu una nouă. Mai mult de atât, sportiva a precizat că își dorea ca medalia pe care a primit-o inițial să fie reparată, deoarece avea valoare sentimentală pentru ea. Cu toate acestea, a ales să respecte regulile și a predat-o pentru a fi înlocuită cu una nouă.
Din păcate, Alysa Liu nu a fost singura sportivă care a trecut printr-o astfel de situație. Și alți sportivi s-au confruntat cu această problemă la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Mulți dintre învingătorii de la Milano-Cortina s-au plâns că medaliile primite fie s-au desprins de panglică și s-au deteriorat, fie aveau o calitate inferioară.
Organizatorii Jocurilor Olimpice au transmis că sunt la curent cu cele întâmplate și spun că vor investiga situațiile apărute, urmând să rezolve toate plângerile. CIO a promis că va oferi medalii de calitate, iar sportivii vor primii premii în stare perfectă, nu cu defecte.