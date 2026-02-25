„Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur

Americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, a fost obligată să dea înapoi medalia de aur pe care a câștigat-o la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Regulamentul i-a impus acest lucru, iar patinatoarea din State s-a conformat, scrie PROSPORT, care detaliază cazul ei.

Liu a obținut două medalii de aur la J.O. 2026: una în proba individuală și una în competiția pe echipe.

Alysa Liu a returnat medalia de aur

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au parte de tot felul de incidente cel puțin neobișnuite, iar pățania patinatoarei Alysa Liu confirmă. Ea a fost nevoită să returneze una dintre medaliile de aur, imediat după ce a câștigat-o.

Învingătoare în două probe la Milano-Cortina, la individual și în competiția pe echipe, americanca a rămas fără medalia la individual, una care avea o însemnătate uriașă: Liu este prima sportivă americană din ultimii 20 de ani care ia aurul olimpic la patinaj artistic.

În timp ce sărbătorea victoria, medalia de aur s-a desprins de panglică și a căzut, deteriorându-se vizibil. Sportiva le-a spus jurnaliștilor din SUA că sărea de bucurie când medalia s-a desprins brusc de la gât și a căzut.

Pentru că era zgâriată, medalia a trebuit returnată, conform regulilor olimpice. Din acest motiv, oficialii au cerut ca medalia să fie returnată pentru a fi înlocuită cu una nouă. Mai mult de atât, sportiva a precizat că își dorea ca medalia pe care a primit-o inițial să fie reparată, deoarece avea valoare sentimentală pentru ea. Cu toate acestea, a ales să respecte regulile și a predat-o pentru a fi înlocuită cu una nouă.

Alte incidente similare

Din păcate, Alysa Liu nu a fost singura sportivă care a trecut printr-o astfel de situație. Și alți sportivi s-au confruntat cu această problemă la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Mulți dintre învingătorii de la Milano-Cortina s-au plâns că medaliile primite fie s-au desprins de panglică și s-au deteriorat, fie aveau o calitate inferioară.

Organizatorii Jocurilor Olimpice au transmis că sunt la curent cu cele întâmplate și spun că vor investiga situațiile apărute, urmând să rezolve toate plângerile. CIO a promis că va oferi medalii de calitate, iar sportivii vor primii premii în stare perfectă, nu cu defecte.