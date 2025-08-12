Prima pagină » Actualitate » Ce schimbări pregătește Gigi Becali pentru returul Drita – FCSB. Ei nu vor juca în Kosovo

Ce schimbări pregătește Gigi Becali pentru returul Drita – FCSB. Ei nu vor juca în Kosovo

12 aug. 2025, 09:30
Ce schimbări pregătește Gigi Becali pentru returul Drita - FCSB. Ei nu vor juca în Kosovo

După victoria smulsă in extremis în manșa tur, 3-2, la București, cu gol în minutele de prelungire, FCSB își joacă joi, 14 august, șansa de calificare în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul decisiv se va disputa la Priștina, pe Stadionul „Fadil Vokrri”, de la ora 21:00.

În cazul calificării, „roș-albaștrii” vor da în play-off peste Aberdeen (Scoția).

Modificări importante în primul „11”

După eșecul surprinzător cu Unirea Slobozia (scor 0-1), în campionat, formația antrenată de Elias Charalambous merge în Kosovo cu moralul scăzut, dar având un obiectiv clar: trecerea mai departe în competiție.

În primul 11 vor apărea câteva schimbări importante față de partida precedentă, potrivit Digi Sport. Astfel, revin Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana, care au lipsit în tur din cauza suspendărilor. De asemenea, sunt șanse ca Darius Olaru și Risto Radunovic, ambii cu probleme medicale, să fie refăcuți până la ora meciului.

Iată cum ar putea arăta campioana României: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

Dintre aceștia, doar Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana și Adrian Șut au început ca titulari în ultima etapă de campionat, Unirea Slobozia.

Cine arbitrează în Kosovo

UEFA a anunțat brigada de arbitri pentru meciul de joi. La centru se va afla Giorgh Kruashvili (39 de ani), din Georgia, iar asistenți vor fi compatrioții săi Levan Varamishvili și Zaza Pipia. Al patrulea oficial este tot gruzin, Giorgi Avazashvili.

La sistemul VAR, belgianul Bram van Driessche va fi arbitru principal video, iar Bakur Ninua (Georgia) va ocupa rolul de asistent.

FCSB a părăsit Liga Campionilor în turul al doilea preliminar, eliminată de KF Shkendija (Macedonia de Nord), care s-a impus în ambele manșe, cu 1-0, respectiv 2-1.

La rândul său, FC Drita a fost scoasă din principala competiție intercluburi de FC Copenhaga, cu 0-2 și 0-1.

