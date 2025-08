Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League după ce a învins echipa bosniacă FK Sarajevo cu 4-0 în manșa secundă. În tur, Sarajevo a câștigat cu 2-1.

Golurile au fost marcate de Assad Al Hamlawi (51, 79 și 83) și Alexandru Cicâldău (68).

În turul al treilea preliminar, Craiova va lupta cu Spartak Trnava, care a câștigat ambele manșe cu Hibernians Paola.

Universitatea Craiova, victorie clară cu FK Sarajevo. „Nu plecam atât de favoriți cum vorbea toată lumea”

„Sunt fericit și obosit. Dar până la urmă satisfăcut de joc și de evoluția băieților. S-au pus în slujba echipei și imediat s-a creat emulația cu tribunele și era aproape imposibil să pierdem această calificare. Am spus celor din staff înainte de meci că ori câștigăm cu 3-0, ori pierdem calificarea fără să marcăm un gol. Am pregătit meciul de totul sau nimic. Nu aveam încotro. Știam că vor fi mulți suporteri în tribună și trebuia să jucăm pentru ei. Suntem împreună, mergem împreună până la capăt. E o bucurie mare. După ultimele 30 de minute din tur și cele 90 de acum putem spune că am fost echipa mai bună”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.