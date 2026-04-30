Verdictul Elisabetei Lipă: „Sportul este în declin din momentul în care s-a scos proba de educație fizică de la BAC”

Fosta mare campioană Elisabeta Lipă crede că ar trebui să existe o strategie în ceea ce privește viitorul copiilor și orele de sport din școală.

Cei mici trebuie să fie îndreptați către sport și de acolo să fie ghidați corespunzător.

„Știți că toată lumea arată cu degetul spre Ministerul Sportului, agenție, autoritate — cum s-o fi numit ea — că nu face nimic. Rolul agenției nu este să facă sport de masă. Nu acesta este rolul ei. Agenția trebuie să facă politicile publice.

Rolul Ministerului Educației este să pună la punct sportul, educația fizică și orele vocaționale, organizând tot felul de competiții pentru copii, să-i scoată din fața calculatoarelor și a telefoanelor.

Pentru că știți cum e: copilului, dacă nu-i dai variante, el alege cea mai comodă, cea mai simplă. Și acum, slavă Domnului, au atâtea surse de informare încât pot alege ce este mai ușor, ce le face bine, ce este „cool”, cum se zice mai nou, ce e în trend. Numai mișcarea nu este în trend.

Aici intervine rolul părintelui, în primul rând. Părintele este cel care decide pentru copilul lui și are o mare obligație dacă își dorește un copil sau copii sănătoși. După care vine școala. Pentru că educație facem și prin sport.

Începând din grădinițe, trebuie să facem educație prin sport. Toată lumea vorbește despre sport ca prioritate, să fie prioritate națională.

Cum? Scriem o frază pe hârtie? Punem sigla de minister și gata, e declarat sportul prioritate națională? Nu. Trebuie făcute programe.

În primul rând, sportul este în declin din momentul în care s-a scos proba de educație fizică de la BAC. Ruptura cea mai mare. Până atunci erai obligat, până în clasa a XII‑a, să faci mișcare

„Eu asta mi-aș dori: să văd pe stradă lumea mergând, ca afară”

Îți plăcea, nu îți plăcea, trebuia să faci, pentru că trebuia să dai BAC-ul și să iei o notă mare. Te gândeai că iei 10 la Bacalaureat, să îți crească mediile la celelalte materii, care contau pentru examenele următoare. Scoțându-se educația fizică din examen, de atunci a început totul să meargă în jos.
`
Eu asta mi-aș dori: să văd pe stradă lumea mergând, ca afară. Dacă tot luăm modele de afară, hai să facem și noi ce este acolo. În parc, în parcuri, pe stradă, lumea merge pe jos. Biciclete peste tot.

Nu ai loc, trebuie să te dai la o parte, pentru că lumea merge pe biciclete. Nu mai zic… Ne mirăm. De ce? Vă dau un exemplu: Olanda are atât de mulți sportivi, atât de buni, și atât de mult sport face lumea pentru că acolo nu prea circulă lumea cu mașina.

Acolo alergi, mergi pe bicicletă. Și de aici pleacă pasiunea pentru mișcare. Iar mai departe, cei care au talent și sunt descoperiți se duc către performanță”, a declarat Elisabeta Lipă la Radio Sport Total FM.

Elisabeta Lipă, președinte al FR de Canotaj, a devenit cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu cele cinci medalii de aur, două de argint şi una de bronz cucerite într-o perioadă de 20 de ani.

A fost primul sportiv din istorie care a câştigat şase medalii olimpice la canotaj, record pe care şi l-a doborât de două ori, ajungând primul sportiv din canotaj care a cucerit opt medalii olimpice, potrivit sursei citate mai sus.

