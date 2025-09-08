Petrolul Ploiești transferă la foc automat, însă nu se axează pe jucători autohtoni ci pe străini din diverse campionate europene.

După Oscar Corriea (27 de ani, aripă dreaptă), fotbalist sosit din Elveția, de la Etoile Carouge, acum sub aripa lui Liviu Ciobotariu va veni camerunezul Jerome Junior Onguene.

Un internațional camerunez, fost coleg de vestiar cu Mbappe, Dembele sau Thuram semnează cu Petrolul

Acesta e fundaș central camerunez, care are și cetățenie franceză a avut cea mai bună perioadă între 2018 și 2022, când a câștigat de cinci ori campionatul Austriei, cu Red Bull Salzburg.

Internațional camerunez, cu zece selecții la națională, Onguene a jucat pentru Franța până la nivelul U20, fiind coleg de vestiar cu Mbappe, Dembele, Marcus Thuram și Nkuku. În 2016, Franța a câștigat Campionatul Mondial U19, cu Onguene titular în centrul defensivei și cu Mbappe și Thuram în atac, scrie ProSport.

Ce fotbaliști a transferat Petrolul în acest start de campionat?

Oscar Coreia (elvețian – Etoile Carouge)

Krell (austriac -Slobozia)

Guilherme (portughez -Poli Iași)

Sălceanu (român -Farul)

Doukansy (francez -Nîmes)

Prce (croat – Kazahstan)

Dongmo (camerunez – Vardar Skopje)

Rafinha (spaniol – Inter Descaldes)

Doumtsios (grec – Den Haag)

Chică Roșă (român – FC Botoșani)

Petrolul Ploieşti a pierdut ultimul meci al etapei a opta din Superligă, înainte de pauza destinată echipelor naționale, 1-2 cu Farul Constanța. Acum este pe locul 12 în campionat, cu 6 puncte.

Petrolul joacă în etapa 10 de la ora 16.00

LPF a anunţat, luni, programul meciurilor care vor avea loc în etapa a 10-a a Superligii:

Vineri, 19 septembrie

Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj

Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti

Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad

Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti

Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa