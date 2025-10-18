F1 Academy a marcat un moment istoric prin organizarea primului Rookie Test din istoria competiției, desfășurat pe circuitul de la Navarra, în Spania, în perioada 17-18 septembrie.

Acest eveniment a reunit 18 tinere piloți din întreaga lume, selectate cu grijă pentru a-și demonstra potențialul și pentru a primi sprijin în dezvoltarea carierei lor în motorsport.

Zoe Florescu Potolea, parte din generația viitoarelor talente feminine din motorsport

Printre participante s-a numărat și Zoe Florescu Potolea, un nou reprezentant al generației emergente de talente feminine în sporturile cu motor.

Zoe a trăit două zile pline de experiențe unice, începând

Ulterior, a avut ocazia să piloteze un monopost F4 Academy-spec, explorând senzațiile de pe pistă și împingându-și limitele în fața circuitului.

Deși provenind din karting, Zoe s-a adaptat rapid noului format, obținând rezultate constante în Top 10 și respectând limitele pistei — o dovadă a maturității și disciplinei sale. Pentru ea, această experiență a fost una de neuitat, o oportunitate de a se conecta cu lumea curselor și de a-și valida talentul.

„Pentru prima dată, am văzut atât de multe fete și femei unite de aceeași pasiune pentru motorsport” a spus Zoe. „A fost o experiență incredibilă, care m-a inspirat foarte mult”, a continuat pilotul.

Are talent și ambiție

Participarea la Rookie Test reprezintă un pas important în cariera Zoe, consolidându-i determinarea și pasiunea pentru curse.

Cu încredere, talent și ambiție, ea își continuă drumul spre competițiile de monoposturi, fiind mândră să reprezinte noua generație de femei în motorsport și contribuind la creșterea vizibilității și oportunităților pentru tinerele talente feminine din domeniu.