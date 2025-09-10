Prima pagină » Știri » A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar

Cristina Corpaci
10 sept. 2025, 20:30, Știri
Europarlamentarii au adoptat miercuri, cu o largă majoritate de peste 75%, o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureșan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și creșterea sprijinului financiar pentru această țară candidată.

Rezoluția cuprinde două elemente, menționează Siegfried Mureșan și anume: „În primul rând, cerem accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas. Al doilea element important al rezoluției este solicitarea noastră de a crește sprijinul financiar și tehnic pentru Republica Moldova, astfel încât să facă față amenințărilor venite dinspre Federația Rusă”.

Europarlamentarul român mai menționează că: „Siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influență și să o folosească, așa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei și a Uniunii Europene”.

„Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în fața acestei agresiuni. Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluția de astăzi demonstrăm că suntem pregătiți să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova”, mai spune Mureșan.

