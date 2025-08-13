Adio, dezvoltare! Ilie Bolojan pune FRÂNĂ investițiilor: Nu mai putem susține ritmul

Ilie Bolojan a transmis în direct la Digi24 că multe dintre investiții vor fi încetinite. Premierul a mai precizat că investițiile din fonduri europene sunt prioritare.

Ilie Bolojan că „din punct de vedere al investitorilor suntem într-o situație dificilă, pentru că am contractat în anii trecuți lucrări în niște valori foarte mari, pe care nu le mai putem susține ritmul care s-ar dori și atunci o parte din aceste investiții vor fi eșalonate în următorii ani. Trebuie să asigurăm o finanțare exclusiv din bugetele naționale, nu le mai putem asigura la nivelul la care s-a dus, vor încetini, vor încetini”.

Premierul Ilie Bolojan spune că se confrunctă cu provocări pe partea de investiții.