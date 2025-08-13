Adio, dezvoltare! Ilie Bolojan pune FRÂNĂ investițiilor: Nu mai putem susține ritmul

Ilie Bolojan a transmis în direct la Digi24 că multe dintre investiții vor fi încetinite. Premierul a mai precizat că investițiile din fonduri europene sunt prioritare.
Ilie Bolojan că „din punct de vedere al investitorilor suntem într-o situație dificilă, pentru că am contractat în anii trecuți lucrări în niște valori foarte mari, pe care nu le mai putem susține ritmul care s-ar dori și atunci o parte din aceste investiții vor fi eșalonate în următorii ani. Trebuie să asigurăm o finanțare exclusiv din bugetele naționale, nu le mai putem asigura la nivelul la care s-a dus, vor încetini, vor încetini”.
Premierul Ilie Bolojan spune că se confrunctă cu provocări pe partea de investiții.
„Este inevitabil acest lucru, iar pe de altă parte avem investițiile din fonduri europene pe care, așa cum am discutat, trebuie să le finalizăm, dar la care avem sume importante, componente care înseamnă cheltuieli neeligibile, deci banii care trebuie să-i pună România, taxe pe valoare adăugată, alte cheltuieli care nu sunt prinse în bugete, care sunt și acestea în sume foarte mari și practic cea mai mare parte a bugetului de investiții pe care le avem la dispoziție se duce pentru cofinanțare a acestor proiecte. Acestea sunt provocările în această perioadă, a mai spus Bolojan la Digi 24.