Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei”

Utilajele Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova îmbină utilul cu bucuria zăpezii care a căzut pe drumurile naţionale. Drumarii au postat şi câteva video cu peisajele impresionante, din timpul activităţii de deszăpezire.

Imaginile sunt de pe Drumul Naţional 67 C, chiar la ieşirea din Rânca spre Transsalpina, în zona în care nu sunt cabane turistice.

„Colegii noștri din baza de deszăpezire de la Rânca au uneori parte de peisaje care îți taie respirația. Recunoaștem, suntem puțin invidioși pe ei”, au scris cei de la DRDP Craiova.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică